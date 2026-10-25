Osmaniye Sumbas'ta Köstü çifti 57 yıldır aynı kerpiç evde zorluklara göğüs geriyor - Son Dakika
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Osmaniye Sumbas'ta Köstü çifti 57 yıldır aynı kerpiç evde zorluklara göğüs geriyor

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Osmaniye Sumbas\'ta Köstü çifti 57 yıldır aynı kerpiç evde zorluklara göğüs geriyor
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde yaşayan Hüseyin ve Fatma Köstü çifti, 1969'da evlendi ve 57 yıldır aynı kerpiç evde yaşıyor. 1400 metre rakımdaki evlerinde 20 kovanda bal üreten ve bahçelerinde sebze-meyve yetiştiren çift, 5 çocuk ve 13 torun sahibi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 1400 metre rakımdaki köy evinde yaşayan Hüseyin ve eşi Fatma Köstü, 57 yıldır hayatın zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Çiçeklidere köyünde doğan 77 yaşındaki Hüseyin ve 75 yaşındaki Fatma Köstü, 1969'da dünyaevine girdi.

Hüseyin Köstü'nün dedesinin 1915'te yaptırdığı kerpiç eve yerleşen çift, 5 çocuklarını bu ikamette büyüttü.

En yakın yerleşim yerine bir saat uzaklıkta bulunan bölgede yaşamın zorluklarını birlikte aşan çift, 20 kovanda bal üretiyor, bahçelerinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Ekmeklerini tandırda pişiren karı koca, yaşlılık aylığı ve sattıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlıyor.

Evlatlarını evlendirip 13 torun sahibi olan Köstü çifti, 57 yıldır aynı yastığa baş koyuyor.

"Yerimizden, yaşantımızdan memnunuz"

Hüseyin Köstü, AA muhabirine, evlendikten sonra da doğduğu evde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Köy hayatını çok sevdiğini belirten Köstü, "İlçeye, şehre indiğim zaman ruhum sıkılıyor. Bazen torunları sevmeye Adana'ya gidiyorum. 'Rabb'im ölümü burada bırakma' diye dua ediyorum, hemen geri dönmek istiyorum. Yerimizden, yaşantımızdan memnunuz." dedi.

Köstü, eşiyle el ele vererek mutlu yaşam sürdürdüğünü dile getirdi.

Fatma Köstü de eşiyle 57 yıldır her zorluğa birlikte göğüs gerdiklerini anlattı.

Pazar veya marketten alışveriş yapmadıklarını ifade eden Köstü, tüketecekleri birçok şeyi eşiyle ilaç ya da gübre kullanmadan ürettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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