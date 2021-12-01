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Özel eğitim öğrencileri ürettikleri projelerle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü kutladı - Son Dakika

Özel eğitim öğrencileri ürettikleri projelerle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü kutladı

01.12.2021 15:47
Özel eğitim öğrencileri ürettikleri projelerle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü kutladı

Antalya'da özel eğitim öğrencileri, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" ve "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

Antalya'da özel eğitim öğrencileri, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" ve "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu 2'nci ve 3'ncü kademelerince okul bahçesinde düzenlenen programda, öğrencilerinin engelli hakları, Antalya Kaleiçi bölgesinin tarihi, içme suyu artıma sisteminin çalışma mantığı, otizmde sağlıklı beslenmenin önemi, geleneksel ebru sanatı, geleneksel oyunları, çevreci oyuncaklar, özel eğitimde kullanılabilecek iletişim kartları gibi konularda hazırladıkları projelerin tanıtımı yapıldı.

Öğrencilerin fiziksel ve bilişsel becerilerine katkı sağlayan projelerin koordinatörlüğünü İsa Tatlı üstlenirken, proje danışmanlığını Güngör Perçin, Sezai Ertoğrul, Okan Özkan, Semih Türkmen, Alperen Altınışık ve Hamise Boyraz yaptı.

Proje tanıtımlarının ardından ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmeye yönelik bir dizi etkinlik düzenlendi.

Sahneye özel öğrencilerin çıktığı programda, müzik dinletisi, zeybek, jimnastik gösterileri sunuldu.

Özel eğitim öğretmenleri de öğrencilere, engelliler gününü konu alan şiir sunumu, Karagöz ve Hacivat gösterisi ile eşlik etti.

Okul Müdürü Gökmen Güler, öğrencilerin projelerini özel bir haftada sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin keyif alacağı bir program hazırladıklarını belirten Güler, "Bilim fuarı ve engelliler gününü aynı programa taşıdık. Bilim şenliği gibi bir etkinlik olsun ve öğrencilerimiz keyif alsın istedik. Etkinliğimizde tersine kaynaştırma uygulaması yaptık. Her kademeden anaokulu, ilkokul, orta okul ve lise öğrencilerini buraya davet ettik. Böylece öğrencilerimizin toplumun içine kaynaşmasını sağladık. " diye konuştu.

Programa Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kala, İlçe Millİ Eğitim Şube Müdürleri, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri, şube müdürleri, hayırseverler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Özel eğitim öğrencileri ürettikleri projelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nü kutladı
Özel eğitim öğrencileri ürettikleri projelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nü kutladı
Özel eğitim öğrencileri ürettikleri projelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nü kutladı

Dünya Engelliler Günü, Bilim Fuarı, Antalya, Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Özel eğitim öğrencileri ürettikleri projelerle '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel eğitim öğrencileri ürettikleri projelerle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü kutladı - Son Dakika
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