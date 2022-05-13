Özel öğrenciler toprağa dokunarak hem öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika
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Özel öğrenciler toprağa dokunarak hem öğreniyor hem üretiyor

13.05.2022 13:17
Özel öğrenciler toprağa dokunarak hem öğreniyor hem üretiyor

Düzce'de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda öğretmenler tarafından hazırlanan serada çocuklar, sebze ve meyve yetiştirerek becerilerini geliştiriyor.

Düzce'de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda öğretmenler tarafından hazırlanan serada çocuklar, sebze ve meyve yetiştirerek becerilerini geliştiriyor.

Kentte hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan ve otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda görevli 85 öğretmen tarafından 3 yıl önce hazırlanan "Birlikte Üretiyoruz" projesi kapsamında öğretmenler okul bahçesinde sera oluşturdu.

Burada özel öğrencilerin toprağa dokunmasını sağlayan öğretmenler, domates, biber, salatalık ve çilek yetiştirmeye başladı.

Velilerin de desteğini alarak köylerden toplayarak bu yıl toprağa bıraktıkları ata tohumlarını fideye dönüştüren öğretmenler, okulun bahçesinde bulunan bir alanı ekime hazırladı. Fideler, okulda eğitim gören 120 öğrenci aracılığıyla toprakla buluşturuldu.

Yetiştirilen sebze ve meyvelerden turşu, reçel ve soslar yapılarak elde edilecek gelirin okuldaki yeni projeler için kullanılması hedefleniyor.

"Biz de onlarla toprağa dokunduğumuzda mutlu oluyoruz"

Özel eğitim öğretmeni Şükriye Kandemir Boz, AA muhabirine, projeye 3 yıl önce başladıklarında okul bahçesinde hiçbir hazırlık olmadığını, tüm öğretmenlerin desteğiyle sera yaptıklarını, daha sonra ise boş alanları tarım arazisine çevirdiklerini söyledi.

Veliler ve vatandaşların desteğiyle topladıkları ata tohumlarını serada fideye dönüştürerek hazırlanan arazide toprağa ektiklerini belirten Boz, bunu özel gereksinimli öğrencilerle yaparak onlara yaşayarak öğrenme becerisi kazandırdıklarını anlattı.

Boz, uygulama eğitimin önemine dikkati çekerek, "Öğrencilerimize resimlerle domates veya patlıcanı öğretiyoruz ama sadece bu şekilde öğretmek yetmiyor. Bu normal gelişim gösteren çocuk için de yeterli değil. Çocukların sahaya çıkarılarak toprakla buluşturulmaları ve diktikleri sebzelerin, meyvelerin büyümesini görmeleri, yaşayarak öğrenmelerini sağlıyor." dedi.

Yetiştirdikleri sebze ve meyveleri öğrencilerle hasat ettiklerini dile getiren Boz, "Topladıklarımızı uygulama atölyemizde bir yiyeceğe dönüştürüyor, iletişim anlamında güzel bir etkinlik haline getiriyoruz. Öğrenimlerini teoride bırakmayıp uygulamaya sokmuş oluyoruz. Bu onların öğrenimine fayda sağlıyor. Bunu sadece öğrenciler için düşünmemek lazım. Öğretmenler için de çok güzel bir şey. Sonuçta biz de onlarla toprağa dokunduğumuzda mutlu oluyoruz. Çocuklarla ve diğer öğretmen arkadaşlarla bir şeyler ekip dikmek, sonunda bunun hasadını yapmak çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Özel eğitim öğretmeni Nurserde Duru da okulda eğitim gören çocukların özel öğrenciler olduğunu ve toprağa dokunmanın sadece onlara değil, öğretmenlere de iyi geldiğini ifade etti.

Velilerin kendilerini desteklediğini vurgulaya Duru, "Toprakla bütünleşmek, bir şey ekmek ve ektiğinin karşılığını alma duygusu kazandırıyor." diye konuştu.

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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