Papirüs Programında edebiyatın derinliklerine yolculuk: Baki Asiltürk konuk oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Papirüs Programında edebiyatın derinliklerine yolculuk: Baki Asiltürk konuk oldu

Papirüs Programında edebiyatın derinliklerine yolculuk: Baki Asiltürk konuk oldu

Baki Asiltürk, Papirüs programının konuğu oldu. Asiltürk, programda edebiyat anlayışını, akademik serüvenini ve modern toplumda şiirin yerini anlattı. Türkiye'de büyük şairler yetiştirilmesine rağmen derin bir edebi felsefenin oluşmadığını dile getirdi. Resmi eğitimin bazen yaratıcılığın önünde bir engel olabileceğini savunan Asiltürk, gençlerin edebiyata olan yaklaşımını da eleştirdi.

26.11.2024 15:47
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Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu Papirüs programının bu haftaki konuğu yazar ve akademisyen Baki Asiltürk oldu. Programda Asiltürk, edebiyat anlayışını, akademik serüvenini ve modern toplumda şiirin yerini samimi bir dille anlattı.

"BÜYÜK ŞAİRLER YETİŞTİRDİK AMA BİR FELSEFEMİZ YOK"

Şiirle ilk tanışıklığının Baudelaire'in eserleriyle başladığını ifade eden Asiltürk, Türkiye'de büyük şairler yetiştirilmesine rağmen derin bir edebi felsefenin oluşmadığını dile getirdi. Ayrıca, "Edebiyat eğitimi almak bana zaman kaybettirdi" diyerek, resmi eğitimin bazen yaratıcılığın önünde bir engel olabileceğini savundu.

MODERN OKUMA ALIŞKANLIKLARI

Asiltürk, günümüzde gençlerin edebiyata olan yaklaşımını da eleştirdi. "Yeni nesil şiirleri ve romanları okumuyor, dinliyor" diyerek, değişen alışkanlıkların edebiyata etkisine dikkat çekti.

"SİZ KİTAP OKUYACAK İNSAN YETİŞTİRİN, BEN KİTABI YAZARIM"

Şiirin ve edebiyatın değerini koruması için okuma alışkanlığının önemine vurgu yapan Asiltürk, "Sıkı bir okur olmayanın sıkı bir şair olması mümkün değil" ifadesiyle edebiyatın derin bir birikim gerektirdiğini vurguladı.

Program, Baki Asiltürk'ün eleştirel bakış açısı ve edebiyat dünyasına dair çarpıcı değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Papirüs Programında edebiyatın derinliklerine yolculuk: Baki Asiltürk konuk oldu - Son Dakika

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