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Pazar arabasıyla gezdiği köylerde çocuklara ebru sanatını öğretiyor - Son Dakika

Pazar arabasıyla gezdiği köylerde çocuklara ebru sanatını öğretiyor

17.02.2022 11:04
Pazar arabasıyla gezdiği köylerde çocuklara ebru sanatını öğretiyor

Yalova'da yaşayan emekli öğretmen Levent Yıldırım, pazar arabasıyla gittiği köy okullarında öğrencilere ebru sanatını öğretip gelecek nesillere taşınmasını sağlıyor.

Yalova'da yaşayan emekli öğretmen Levent Yıldırım, pazar arabasıyla gittiği köy okullarında öğrencilere ebru sanatını öğretip gelecek nesillere taşınmasını sağlıyor.

Gazi Üniversitesinde eğitim gördüğü sırada sosyal kulüpler kapsamında ebru eğitimi alan 53 yaşındaki Yıldırım, öğretmen olmasının ardından bu sanata ara vermek zorunda kaldı.

Geçen yıl emekliye ayrılan Yıldırım, 10 yıldır okulları gezip öğrencilere ebru sanatının inceliklerini anlatıyor.

Malzemelerini üzerinde "Seyyah Ebrucu" yazan pazar arabasına yerleştiren Yıldırım, köy minibüsleriyle okullara ulaşıyor.

Son olarak Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyünde taşımalı eğitim veren 75. Yıl Namık Kemal İlkokulu ve Ortaokulu'na giden Yıldırım, öğrencilere ebru yapımını uygulamalı olarak gösterdi.

"Dünyada tekrarı olmayan bir sanatı yapıyoruz"

Levent Yıldırım, AA muhabirine, gideceği okulları belirlerken özel eğitim gereksinimi duyan öğrencilerin bulunmasına özen gösterdiğini söyledi.

Onlara bu sanatı öğreterek yüreklerine dokunmaya çalıştığını belirten Yıldırım, "Ebru sanatı yok olmaya yüz tutan sanatlardan biri maalesef. Bu sanata daha çok ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu sanatın yaşatılması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Allah güç kuvvet verdiği sürece de bu sanatı uzun bir süre yapacağım." ifadesini kullandı.

Yıldırım, evinde bir gün öncesinden hazırlık yaparak gittiği okullarda saatlerce kalıp öğrencilere sanatı öğretmeye çalıştığını dile getirdi.

Ebru yapmayan bir öğrencinin bile kalmamasını hedeflediğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tüm öğrencilere ebru yaptırdıktan sonra kocaman bir ebru tarlamız oluyor. Öğrencilerimiz bu ebrularını çok güzel değerlendiriyor, evlerinin en güzel yerlerine asıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü dünyada tekrarı olmayan bir sanatı yapıyoruz. Yaptığınız her çalışma dünyada tektir, asla aynısını yapamazsınız. Bugüne kadar 40 okula gittim. Hedefim bunu 100 okula çıkarmak. Elimden geldiği kadarıyla bu sanatı yaşatmak için yapmaya devam edeceğim."

"Yaptığım ebruyu evimin duvarına asacağım"

Okul müdürü Alkan Çelik ise özel eğitim öğrencileri ve ortaokul öğrencilerine yönelik ebru çalışması yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini ebru sanatıyla en güzel şekilde ifade ettiğini anlatan Çelik, "Levent hocamız yıllar öncesinden başlayarak sürekli destek oluyor. Ne zaman talepte bulunursak gelip gönüllü olarak bizlere destek oluyor. Bir eğitimci olması nedeniyle her çocuğa nasıl dokunacağını çok iyi biliyor." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Sudenaz Çorbacı, ebru sanatını ilk defa yaptığını aktardı.

Ebrunun çok güzel bir sanat olduğunu dile getiren Çorbacı, "Dünya üzerinde her çalışmanın tek olması beni çok şaşırttı ve çok mutlu oldum. Yaptığım ebruyu evimin duvarına asacağım. Eve gelenlere de anlatacağım." dedi.

Berkay Esmer de bu sanatı çok sevdiğini kaydederek, duygu ve sevgisini yansıttığı ebru çalışmasını odasındaki duvara asacağını bildirdi.

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Levent Yıldırım, Emekli, Yalova, Gazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Pazar arabasıyla gezdiği köylerde çocuklara ebru sanatını öğretiyor - Son Dakika


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