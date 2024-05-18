Haberler.com stüdyosunda Papirüs programının bu haftaki konuğu Tarihçi ve Yazar Pelin Batu oldu. Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu programda kendisine yöneltilen "Kendinizi hangi dile ait hissediyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi;
"Kendimi hiçbir dile ait hissetmiyorum. Rahmetli babam, başucunda Ataol Behramoğlu'nun "Modern Türk Şiiri Antolojisi" vardı, her gün şiir okurdu. Bana, 'Ben Türk diline aitim ve yabancı dilde şiir okumaktan hiç zevk almıyorum' derdi. Bense Fransızca okumayı tercih ediyorum. Çünkü Rimbaud hâlâ çok sevdiğim bir şairdir. Onu, çevirisini okuyunca belki anlamını daha iyi idrak ediyorum ama o zevki ancak Fransızca okuyunca anlıyorum."
Kendimi en iyi ifade ettiğim dil İngilizce olabilir. İngilizce şu an dünyanın en zengin dili. Bir kelimenin 10 tane benzer anlamı var. Dolayısıyla daha net olabiliyorsunuz. Ancak duygu olarak Doğu dillerinde Farsçaya bayılıyorum. Türkçe de iyi Türkçe olunca tadından yenmiyor ancak kötü olunca da bir o kadar rahatsız ediyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Tarihçi ve Yazar Pelin Batu: Şiiri Fransızca Okumayı Tercih Ediyorum - Son Dakika
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