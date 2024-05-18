Tarihçi ve Yazar Pelin Batu: Şiiri Fransızca Okumayı Tercih Ediyorum - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihçi ve Yazar Pelin Batu: Şiiri Fransızca Okumayı Tercih Ediyorum

Tarihçi ve yazar Pelin Batu, Haberler.com stüdyosunda katıldığı programda kendisine yöneltilen 'Kendinizi hangi dile ait hissediyorsunuz?' sorusuna verdiği cevapta, şiiri Fransızca okumayı tercih ettiğini belirtti. Batu ayrıca kendini en iyi ifade ettiği dilin İngilizce olduğunu söyledi.

18.05.2024 08:25
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Haberler.com stüdyosunda Papirüs programının bu haftaki konuğu Tarihçi ve Yazar Pelin Batu oldu. Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu programda kendisine yöneltilen "Kendinizi hangi dile ait hissediyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi;

"ŞİİRİ FRANSIZCA OKUMAYI TERCİH EDİYORUM"

"Kendimi hiçbir dile ait hissetmiyorum. Rahmetli babam, başucunda Ataol Behramoğlu'nun "Modern Türk Şiiri Antolojisi" vardı, her gün şiir okurdu. Bana, 'Ben Türk diline aitim ve yabancı dilde şiir okumaktan hiç zevk almıyorum' derdi. Bense Fransızca okumayı tercih ediyorum. Çünkü Rimbaud hâlâ çok sevdiğim bir şairdir. Onu, çevirisini okuyunca belki anlamını daha iyi idrak ediyorum ama o zevki ancak Fransızca okuyunca anlıyorum."

"KENDİMİ EN İYİ İNGİLİZCE İLE İFADE EDİYORUM"

Kendimi en iyi ifade ettiğim dil İngilizce olabilir. İngilizce şu an dünyanın en zengin dili. Bir kelimenin 10 tane benzer anlamı var. Dolayısıyla daha net olabiliyorsunuz. Ancak duygu olarak Doğu dillerinde Farsçaya bayılıyorum. Türkçe de iyi Türkçe olunca tadından yenmiyor ancak kötü olunca da bir o kadar rahatsız ediyor.

Pelin Batu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihçi ve Yazar Pelin Batu: Şiiri Fransızca Okumayı Tercih Ediyorum - Son Dakika

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