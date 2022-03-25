Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika
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Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

25.03.2022 17:26
Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Adana'da bu yıl 10'uncu su düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Karnaval için birçok ilden Adana'ya gelen ziyaretçiler, Atatürk ve Merkez parklarda kurulan rengarenk el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Yöresel yemekler yiyen ziyaretçiler, dans gösterileri, konser ve diğer etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Karnavalın açılışı yarın kostümlü kortejle yapılacak

Resmi açılışı yarın kostümlü kortejle yapılacak ve 27 Mart'ta düzenlenecek etkinliklerle tamamlanacak karnavala, sanatçılar, korolar ve çok sayıda vatandaş katılacak.

Karnaval konserlerinde de sanatçı Haluk Levent ve Japon bağlama sanatçısı Yukari Fumuro sahne alacak.

Etkinlik kapsamında hızlı dürüm yeme yarışması, halk koşusu, su korteji ve portakallı lezzetler yarışması gibi eğlenceli etkinliklerin yanı sıra Türkiye Jokey Kulübünce Portakal Çiçeği Koşusu düzenlenecek.

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Mustafa Kemal Atatürk, Portakal, Konser, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika


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