Puccini'nin Kadınları AKM'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Puccini'nin Kadınları AKM'de sanatseverlerle buluşacak

23.02.2022 15:46
Puccini'nin Kadınları AKM'de sanatseverlerle buluşacak

ATATÜRK Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin unutulmaz operalarından aryalar sanatseverlerle buluşacak.

ATATÜRK Kültür Merkezi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin unutulmaz operalarından aryalar sanatseverlerle buluşacak.

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin unutulmaz operalarından aryalar 26 Şubat 2022 Cumartesi günü AKM'de sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından hazırlanan  Puccini'nin Kadınları konserinde La Bohème, Le Villi, Tosca, Manon Lescaut, Turandot, Suor Angelica, Madama Butterfly, Edgar, Gianni Schicchi operalarının kadın karakterlerinin aryalarını, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri; Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande Soner Ürben, Perihan N. Artan ve Evren Ekşi, Piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde seslendirecek.


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Giacomo Puccini, İstanbul, Opera, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Puccini'nin Kadınları AKM'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


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