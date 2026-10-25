Rapçi Chelo Hop, Bogota konserinde İsrail bayrağını çiğneyip Filistin'e destek verdi - Son Dakika
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Rapçi Chelo Hop, Bogota konserinde İsrail bayrağını çiğneyip Filistin'e destek verdi

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Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Simon Bolivar Parkı'nda sahne alan rap sanatçısı Chelo Hop, performansının sonunda İsrail bayrağını çiğneyerek Filistin'e destek verdi. İzleyiciler, "Özgür Filistin" ve "Biz daha fazlayız" sloganları atan sanatçıyı alkışladı.

Kolombiya'da sahne alan kadın rap sanatçısı Chelo Hop, konser sırasında Filistin'e destek mesajı vererek İsrail bayrağını çiğnedi.

Başkent Bogota'daki Simon Bolivar Parkı'nda düzenlenen "Hip Hop al Parque Festivali", rap konserlerinin yanı sıra sokak dansı, grafiti, edebiyat ve kent kültürünü bir araya getirdi.

Sanatçı, performansının sonunda "Özgür Filistin" ve "Biz daha fazlayız" sloganlarını atarak İsrail bayrağının üzerine bastı ve Filistin davasına desteğini gösterdi.

Hop'un sahnede İsrail bayrağını çiğnemesi, alanda bulunan izleyiciler tarafından alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.

Yerel basına göre yapımcılığını Astrall Bass'ın üstlendiği "Anatomia" isimli yeni albümünden bir parçayı ilk kez seslendiren sanatçı, şarkısında dünya genelindeki toplumsal hareketlere sabır ve direnç çağrısında bulundu.

Sanatçı, yeni bir dünya inşası için 2030 yılını hedef gösterdi.

Kaynak: AA
Simon BolivarKültür SanatKolombiyaFilistinİsrailDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Rapçi Chelo Hop, Bogota konserinde İsrail bayrağını çiğneyip Filistin'e destek verdi - Son Dakika
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