Red Bull 64 Bars Serisi'nin yeni konuğu Anıl Piyancı - Son Dakika
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Red Bull 64 Bars Serisi'nin yeni konuğu Anıl Piyancı

24.03.2022 10:39
Red Bull 64 Bars Serisi'nin yeni konuğu Anıl Piyancı

Merkezine özgünlüğü alarak Türkçe rap dünyasının en iddialı isimlerini zorlu bir söz yazımı maratonuna davet eden Red Bull 64 Bars yeni konuğu Anıl Piyancı oldu.

Merkezine özgünlüğü alarak Türkçe rap dünyasının en iddialı isimlerini zorlu bir söz yazımı maratonuna davet eden Red Bull 64 Bars yeni konuğu Anıl Piyancı oldu.

Bugüne kadar İtalya'dan Japonya'ya Avustralya'dan ABD'ye kadar pek çok ülkede önemli isimlerin yeteneklerini sergilediği Red Bull 64 Bars; Türkiye serüvenine Samsung Galaxy iş birliğinde, Türkçe Rap dünyasının en iddialı isimleriyle birlikte hız kesmeden devam ediyor.

Rap müzik ekseninde 64 satırlı şarkıların üretildiği ve Türkçe Rap alanında yepyeni bir meydan okuma niteliği taşıyan ve sene boyunca devam edecek Red Bull 64 Bars serisinin yeni bölümünde Türkçe Rap sahnesinin adından sıkça söz ettiren isimlerinden Anıl Piyancı, prodüktör Barry "Khontkar" Allen ile birlikte stüdyoya girdi. Anıl Piyancı'nın kelime oyunları ve yaratıcılığı aynı potada eriterek sıfırdan ortaya çıkardığı yepyeni 64 satırlık parça, 23 Mart tarihinde Red Bull TV'de ve HipHoplife Youtube hesabında dinleyicinin beğenisine sunulacak.


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Anıl Piyancı, Redbull, Japonya, RAP, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Red Bull 64 Bars Serisi'nin yeni konuğu Anıl Piyancı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Red Bull 64 Bars Serisi'nin yeni konuğu Anıl Piyancı - Son Dakika
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