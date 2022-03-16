Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor

16.03.2022 08:34

Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor Trabzon'un Araklı Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki Erol Ceylan, yolda gördüğü tozlu araç camlarını elleri ile kısa sürede resim tablosuna dönüştürüyor Trabzon'un Araklı Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan...

Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor

Trabzon'un Araklı Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki Erol Ceylan, yolda gördüğü tozlu araç camlarını elleri ile kısa sürede resim tablosuna dönüştürüyor

TRABZON - Trabzon'un Araklı Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki Erol Ceylan, yolda gördüğü tozlu araç camlarını elleri ile kısa sürede resim tablosuna dönüştürüyor. Ellerini resim fırçası, tozlu araç camlarını ise tablo olarak kullanan Ceylan, yaptığı resim figürleri ile ilçe halkının beğenisini kazanıyor.

Araklı Belediyesinde Temizlik İşleri personeli olarak görev yapan Erol Ceylan, ortaokul ikinci sınıftan ayrıldığını ve hiç resim eğitimi almadan bugüne kadar resim çizdiğini belirterek resim sevgisinin 50 yıl önce annesinin sandığından aldığı bir fotoğrafı çizerek başladığını söylüyor.

Özellikle tozlu gördüğü araç camlarına hemen resim yaptığını belirten Erol Ceylan, 50 yıldır resim sevdasının bitmediğini ifade ederek, "Bu işin eğitimini almadım. Ortaokul ikinci sınıftan ayrıldım. Deniz ve resim sevdam var. Bulduğum yerlere resim yapıyorum. Tozlu bir şey görmeyeyim; gördüm mü duramam hemen resim yapıyorum. Bu sevda bende çocuklukta okula gitmeden başladı. O dönemler dayımlar anneme üç kardeşin fotoğraf göndermişti. O fotoğrafı annemin sandığından aldım ve o fotoğrafa bakarak resimlerini yapmaya çalıştım. O fotoğrafı sandıktan aldığım için annemden dayak yedim. O zamandan beri bu sevda durmadı devam etti. Yaşım 57 bu sevda bende 50 yıldır sürüyor" dedi.

"Keşke okuluna gitseydim"

Ortaokulda okuduğu dönemde öğretmeninin resim yeteneğini keşfettiğini ve Güzel sanatlar Lisesinde okuması için teşvik ettiğini belirten Ceylan, "Ortaokulda öğretmenim bana çok ısrar etti. 'Erol, liseyi bitir Güzel Sanatlar eğitimine sınavsız girersin' dedi ancak ben okumadım. Neden okumadım diye şimdi kafama vuruyorum. Yeğenlerimde resim becerisi var. Onlar bana oturmaya geldikleri zaman kağıdı kalemi alıp yanıma gelirler. Önüme her hangi bir tablo koysunlar ona bakarak yapabilirim. Karakalem, yağlı boya, pastel boya, heykeltıraş, karikatür çalışmam var. Çevremden görenler güzel tepkiler veriyor. Bununla ilgili bir anım Trafik lambalarında araç durdu hemen koştum resim çizdim, arkada bulunan araçtakiler bana alkış tuttu" diye konuştu.

Erol Ceylan'ın becerisi karşısında hayran kaldığını belirten Beytullah Ahmetoğlu isimli ilçe sakini ise "Çok mükemmel,hayran kaldım gerçekten bir sanatçı. Bu arkadaşımızın temizlik görevlisi olarak değil de başka alanda değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor
Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor
Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor

YORUMLAR
500
Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı Sultanbeyli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı Sultanbeyli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı

Temizlik İşçisi, Erol Ceylan, Tragger, Araklı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor - Son Dakika


Son Dakika
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
08:18 Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:03 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
04:27 Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek
03:39 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: Rus ordusunun yüzde 40'ı gücünü kaybetti
06:32 ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı
03:56 Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 08:42:16. #1.11#
SON DAKİKA: Resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement