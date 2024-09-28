Ressam Gülşah Adaş'ın "Bir Şey Söylüyorum" sergisi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ressam Gülşah Adaş'ın "Bir Şey Söylüyorum" sergisi açıldı

Ressam Gülşah Adaş\'ın "Bir Şey Söylüyorum" sergisi açıldı

Ressam Gülşah Adaş'ın, hiper realist eserlerinden oluşan "Bir Şey Söylüyorum" isimli resim sergisi açıldı.

28.09.2024 21:19
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Ressam Gülşah Adaş, hiper realist eserlerini sergilediği "Bir Şey Söylüyorum" isimli ilk sergisini İstanbul'da açtı. Fatih'te Müstesna Bir Mekân'daki sergi 28 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek.

Ressam Gülşah Adaş'ın 'Bir Şey Söylüyorum' sergisi açıldı

GÜLŞAH ADAŞ İLK SERGİSİNİ AÇTI

Sergisiyle ilgili konuşan Adaş şunları söyledi: "Aslında O'nun bu söyleyeceklerini, gerçeğe en yakın haliyle seyretmek bir manada insana şunu söyletiyor, "Demek ki söz kulağa değil, göze de söylenir bazen" Ama bir şartla; salt tarafsızlığı muhafaza ederek. Çünkü tabiat anı yakalamak için değil sadece, andaki ahengi de göstermek ister gören göze… Yani söz sadece kulaklara değil, göze de gönle de ruha da söylenir bazen, siz yeter ki ahenge ve ritme uyum sağlayın. İşte bundan dolayıdır ki aynı ritmin parçası olmak için yapmamız gereken sadece uyum sağlamaktır. Bunun için Hiper Realist portreler tuvale yansır, aynı anı, aynı perspektiften, aynı anda sergilemek için "Bir Şey Söylüyorum"

Ressam Gülşah Adaş'ın 'Bir Şey Söylüyorum' sergisi açıldı

GÜLŞAH ADAŞ KİMDİR?

1976 Yılında İskenderun'da doğan sanatçı, 1996'da Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirmiş ve kariyerine Hiper Realist bir ressam olarak devam etmiştir. İyi ki etmiş, çünkü ressamların azaldığı, hiper realist ressamların neredeyse hiç var olmadıkları bir coğrafyada yaşama tutunmak, üstelik yaşama tutundurmak pahasına çok zor… Çünkü dijital çağın çocuklarına ne kadar pencere açarsanız açın, perspektifleri hep piksellerle ölçülüyor.

Ressam Gülşah Adaş'ın 'Bir Şey Söylüyorum' sergisi açıldı
Ressam Gülşah Adaş'ın 'Bir Şey Söylüyorum' sergisi açıldı

Kültür Sanat, Ressam, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ressam Gülşah Adaş'ın 'Bir Şey Söylüyorum' sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ressam Gülşah Adaş'ın "Bir Şey Söylüyorum" sergisi açıldı - Son Dakika
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