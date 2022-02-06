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Rize'de "13. Petranboard Kayak Şenliği" yapıldı - Son Dakika

Rize'de "13. Petranboard Kayak Şenliği" yapıldı

06.02.2022 13:43
Rize'de "13. Petranboard Kayak Şenliği" yapıldı

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda geleneksel hale gelen Petranboard Kayak Şenliği'nin bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirildi.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda geleneksel hale gelen Petranboard Kayak Şenliği'nin bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirildi.

Petran Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından İkizdere Kaymakamlığının katkılarıyla 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen şenliğe, yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte katılımcılar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yapan vatandaşlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise dengelerini sağlayamayarak düştü.

Yerli ve yabancı turistlerin mangal yakıp horon oynayarak karın tadını çıkardığı şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon poşetlerle kaymaya çalıştı.

Etkinliklerde çeşitli yarışmalar düzenlenirken, dereceye girenlere hediyeler verildi.

Zorlu doğa koşulları nedeniyle yöre halkı tarafından "Petranboard" olarak adlandırılan üzme tahtası, 200-250 yıl önce yöre sakinleri tarafından dik yamaçlarda yoğun kar yağışının ardından ulaşım aracı olarak kullanılıyordu. Köy halkı, çam ağacından elde edilen tahtaların birleştirilmesiyle 30 santimetre genişliğinde, 160-190 santimetre uzunluğunda yapılan üzme tahtalarıyla kar üstünde kayarak gidecekleri yere ulaşıyordu. Üzme tahtaları, ulaşımın kolaylaşmasının ardından ihtiyaçtan çok eğlence amacıyla kullanılırken, yaylada şenliğe pandemi koşulları nedeniyle son 2 yıl ara verilmişti.

Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, AA muhabirine üzme tahtası olarak adlandırılan Petranboard'un uzun yıllar yörede yaşamı kolaylaştıran bir ulaşım aracı olduğunu anlattı.

Pandeminin ardından kültürel etkinliklerin başlatılmasının önemli olduğunu ifade eden Alemdaroğlu, her geçen yıl yaşam biçimi olan kültürel değerlerin yaşatılması için çabalarını artırdıklarını söyledi.

Yörede yaşayan Hızır Havuz, atalarının uzun yıllar yaşam alanlarına ulaşmak için üzme tahtalarını kullandığını, 2008 yılından itibaren şenlik haline dönüştüğünü kaydetti.

İstanbul'dan festivale gelen Serkan Pırpır ise Petranlı olduğunu, 25 yıldır Petranboard ile kaydığını, şenlik zamanlarında bölgeye geldiğini vurguladı.

Rize'de 13. Petranboard Kayak Şenliği yapıldı
Rize'de 13. Petranboard Kayak Şenliği yapıldı
Rize'de 13. Petranboard Kayak Şenliği yapıldı
Rize'de 13. Petranboard Kayak Şenliği yapıldı

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İkizdere, Rize, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de '13. Petranboard Kayak Şenliği' yapıldı - Son Dakika


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