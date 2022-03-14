Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

14.03.2022 18:34
Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı.

Kar yağışının devam ettiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Mart 2022 Salı günü de ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Giresun'da kar yağışı nedeniyle motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu Giresun'da kar yağışı nedeniyle motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu Kayseri tarihinin 'Mart Karı Rekoru' Kayseri tarihinin 'Mart Karı Rekoru' Kar kütlesi demir korkulukları yerinden söktü Kar kütlesi demir korkulukları yerinden söktü

Rehabilitasyon, Mart, Rize, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da! Gündemde kritik konular yer aldı
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
18:36 Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına verdiği pozdaki ayrıntı dikkat çekti
18:32 Yönetim gitmesini isterken o kalmak istediği iletti! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo karmaşası devem ediyor
18:15 Emre Belözoğlu'na ağır darbe! Antalyaspor'un galibiyet serisini Başakşehir de bozamadı
18:12 İngiltere'den yeni hamle! Ukraynalı mültecilere kapılarını açana ayda 350 sterlin verecek
17:44 Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Rusya ve Ukrayna arasındaki 4. müzakere yarına ertelendi
17:40 Maç öncesi açılan pankart tepki çekti! Napoli kentinin koordinatını içerdi
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 19:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement