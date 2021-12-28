Üye Girişi
Rizeli kafe işletmecisinin beslediği tilkilerde sohbet görüntüleri gülümsetti - Son Dakika

Rizeli kafe işletmecisinin beslediği tilkilerde sohbet görüntüleri gülümsetti

28.12.2021 17:34
Rizeli kafe işletmecisinin beslediği tilkilerde sohbet görüntüleri gülümsetti

Rize'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Rize'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kafe işleten Osmanoğlu, aç kalıp zaman zaman iş yerine gelen iki tilkiyi beslemeye başladı.

Tilkiler için ulaşabilecekleri noktalara ekmek, köfte ve sucuk bırakan Osmanoğlu, müzik ve gürültüye rağmen kaçmayan ve bırakılan yiyecekleri yiyen bu hayvanları cep telefonuyla kaydetti.

"Pamuk" ve "Boncuk" ismini verdiği tilkileri elleriyle de besleyen Osmanoğlu'nun, hayvanlarla esprili sohbetinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Osmanoğlu'nun tilkilere yönelik, "Bunların haline bak. Biri bir masada. Biri diğer masada. Siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Siz izin aldınız mı? Ben kime diyorum? Sen benden izin aldın mı? Bırak elmayı. Boncuk, çay içer misin? Kahve mi yapayım, çay mı yapayım?" şeklindeki esprili sözleri izleyenleri gülümsetti.

Hasan Osmanoğlu, AA muhabirine, tilkilerin alıştıkları için artık gürültü ve müşteri olduğu zamanlarda da gelmeye başladığını söyledi.

Tilkilerin kendisine alışmasının iki ay sürdüğünü belirten Osmanoğlu, "Pamuk adını verdiğim ilk önce geldi. Ekmek ile yaklaştım. Sonra köfte verdim, daha çabuk geldi, sevdi sanırım. Sucuk verdim, iki ayda yanıma yaklaştı. Dizimde oturup yemek yediriyordum. Dükkanın içine soktum. Çok alışınca bağırdığım zaman geliyor, başka gelmiyor. Değişik davranışları oluyor." dedi.

YORUMLAR
500

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Turizm, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rizeli kafe işletmecisinin beslediği tilkilerde sohbet görüntüleri gülümsetti - Son Dakika


Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia         
17:33
Ekmeğin içinden çıkan vida az kalsın can alıyordu! Üretici firma: ''5 bin lira verelim bu olayı kapat'' Ekmeğin içinden çıkan vida az kalsın can alıyordu! Üretici firma: ''5 bin lira verelim bu olayı kapat''         
17:29
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara ateş püskürdü: Vicdanlı davranın TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara ateş püskürdü: Vicdanlı davranın         
17:25
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı         
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
17:32 Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia
17:30 Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
17:28 Ekmeğin içinden çıkan vida az kalsın can alıyordu! Üretici firma: ''5 bin lira verelim bu olayı kapat''
17:24 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara ateş püskürdü: Vicdanlı davranın
17:14 Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti
17:10 Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu
17:09 Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor
16:56 Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi
16:56 Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı
16:54 HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat: Erdoğan'dan randevu talep ettik ama olumlu yanıt alamadık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 17:41:38. #1.11#
SON DAKİKA: Rizeli kafe işletmecisinin beslediği tilkilerde sohbet görüntüleri gülümsetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement