Rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins hayatını kaybetti

26.03.2022 10:11
Rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Foo Fighters, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hawkins'in 50 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Grup, yaptığı açıklamada, "Trajik ve zamansız kayıpla harap olduk. Müzik ruhu ve bulaşıcı kahkahası sonsuza kadar bizimle yaşayacak." ifadesini kullandı.

Hawkins'in ölüm nedeni açıklanmadı.

Hawkins, 1997'den bu yana grubun davulcusu ve vokalistliğini yapıyordu.

Foo Fighters, 1994'te Nirvana grubunun şarkıcısı Kurt Cobain'in intihar etmesinin ardından Dave Grohl tarafından kurulmuştu.

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Foo Fighters, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins hayatını kaybetti - Son Dakika


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