Üye Girişi
Romanlardaki mekanlar ve kahramanlar okul koridoruna taşındı - Son Dakika

Romanlardaki mekanlar ve kahramanlar okul koridoruna taşındı

22.12.2021 12:42
Romanlardaki mekanlar ve kahramanlar okul koridoruna taşındı

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin, romanlardaki kahramanların kıyafetlerini giydiği, mekanları canlandırdığı "Roman Kahramanları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin, romanlardaki kahramanların kıyafetlerini giydiği, mekanları canlandırdığı "Roman Kahramanları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okudukları kitapları daha iyi anlamak için roman kahramanlarının kostümünü giyip karakterleri canlandırarak, hem gelişimlerine katkı sağlıyor hem de renkli görüntüler oluşturuyor.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla 4 yıldır "Roman Kahramanları Festivali" düzenleniyor.

Okunan romanların daha iyi anlaşılması, empati ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan festivalde, öğrenciler 1 hafta boyunca Dostoyevski, Charles Dickens, Honore de Balzac, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Pamuk ve Yusuf Atılgan gibi yazarların romanlarındaki kahramanların kostümlerini giyiyor, kendi imkanlarıyla kitaplardaki mekanları okulda dekore ediyor.

Roman karakterlerini canlandırarak kitapları daha iyi anlama fırsatı bulan öğrenciler, okulda düzenlenen söyleşi ve panellere katılıyor, yeteneklerine göre konser verip resim sergisi de açıyor.

"Romanı anlamak, insanı anlamak manasına geliyor"

Edebiyat öğretmeni Ercan Yılmaz, AA muhabirine, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü kapsamında Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Dört yıldır yapılan festivalin öğrencilerin sadece roman kahramanları gibi giyinmesinden ibaret olmadığını, okulun hemen hemen her yerini romanlardaki mekanlar gibi dekore ettiklerini, bir hafta boyunca söyleşi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz, romana çok önem verdiklerini dile getirerek, "Romanı anlamak, insanı anlamak manasına geliyor. Aslında hem hazırlık sınıfında hem 9, 10 ve 11'inci sınıflardaki müfredat içerisinde romanın önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Öğrenciler bu festivalde bir anlamda hem hayata hem de üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Aynı zamanda romandan haz duymak üzere tecrübe geliştiriyorlar, kitaplarla ünsiyet kuruyorlar, yazarlarla tanışıyorlar. Dolayısıyla aslında bir dünya vatandaşı olmak bağlamında da bir kimlik inşa ediyorlar kendilerine." ifadelerini kullandı.

Dünyanın her yöresindeki insanla ve diğer canlılarla empati kurabilmenin şartlarının roman okumaktan geçtiğini düşündüğünü aktaran Yılmaz, hem festival hem de merkeze kitabın konduğu okulun felsefesi bağlamında çok güzel sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

Öğrencilerin festivalde okudukları romanların kahramanlarını anlattıklarını, onları öne çıkarabilmeleri için kitabı içselleştirmeleri gerektiğini, bunun da analiz yeteneğini geliştirdiğini belirten Yılmaz, festivali ileriki senelerde de devam ettirmeyi düşündüklerini kaydetti.

"Festivalden sonra hayata bakış açımız değişiyor"

Öğrenci Ahmet Yusuf Cengiz de edebiyat ve sanatın insan hayatını değiştireceğine inandıklarını, o nedenle bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Festivalden sonra hayata bakış açılarının değiştiğini, daha olumlu baktıklarını dile getiren Cengiz, "Buradaki bütün etkinlikleri, dekorları ve kostümleri öğrenci arkadaşlarımızla beraber yaptık. 150'ye yakın arkadaşımız kostüm giydi, 15'e yakın roman dekoru yapıldı. Müzikle ilgilenen arkadaşlarımız konserler verdi, resimle ilgilenen arkadaşlarımız sergi açtı. Bunu okul olarak yapıyoruz ve bundan çok gurur duyuyoruz." dedi.

Öğrenci Berra Dere de okuldaki her etkinliğe katılmaya çalıştığını belirterek, "Katıldığım her etkinlik bana farklı bakış açısı katıyor. Her canlandırdığımız karakter için farklı bakış açısı ve yorum getirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı bize kattığı empati duygusu, kitabın içine daldıktan sonra duyduğumuz zevk ve haz duygusu emin olun anlatamam. Her festivalde her kahraman bunu hissediyor." diye konuştu.

Roman Kahramanları, Cemil Meriç, Sakarya, Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Romanlardaki mekanlar ve kahramanlar okul koridoruna taşındı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18

Son Dakika Haberleri
12:39 Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır
12:28 MasterChef'te boşanan boşana! Danilo Zanna'dan sonra, Somer şef de boşandı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!
12:20 Memur Sen-Erdoğan görüşmesi öncesi herkes bunu merak ediyor! Emekli zammı ne kadar olacak?
12:16 Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı
12:10 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürmüştü! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
11:58 AK Parti'den Nurettin Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir
11:48 Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek
11:42 Bakan Nebati'nin "gözlerime bakar mısın" sözü sosyal medyanın gündeminde
11:39 Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 12:47:20. #1.13#
SON DAKİKA: Romanlardaki mekanlar ve kahramanlar okul koridoruna taşındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement