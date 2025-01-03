RTÜK'ten sunucu Özuğurlu'ya Ferdi Tayfur incelemesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

RTÜK'ten sunucu Özuğurlu'ya Ferdi Tayfur incelemesi

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sunucu Musa Özuğurlu'nun vefat eden Ferdi Tayfur hakkında, "Ağlak arabesk yapan birinden bahsediyoruz. Sanatsal açıdan berbattı." sözlerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

03.01.2025 17:31  Güncelleme: 17:57
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ölümü, sanat camiasını yasa boğarken Tele 1 sunucu Musa Özuğurlu'nun usta sanatçı hakkında canlı yayında söylediği sözler büyük tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özuğurlu'nun sözleri nedeniyle Tele 1 yayınının incelendiğini ve rapor hazırlanacağını duyurdu. Şahin yaptığı açıklamada, "Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mal olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Özuğurlu, Tele 1 canlı yayınında Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin, "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar." demişti.

MERDAN YANARDAĞ ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Gelen tepkilerin ardından Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kurumu adına sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür dilemişti. Yanardağ, "Kanalımızda hafta içi ekrana gelen "Sabah Pusulası" programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere katılmıyor, kurum adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz. Arkadaşımızın amacı hakaret olmasa da algı bu yöndedir. Bu nedenle çok üzgünüz. Değerli sanatçıya rahmet diliyor, dün akşam '18 Dakika' programında da belirttiğim gibi, anısına saygılarımızı sunuyoruz. Adı geçen program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK\'ten sunucu Özuğurlu\'ya Ferdi Tayfur incelemesi

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Karanfil Tasci:
    kimin haddine ferdı tayfura hakaret herkes meslegini icra etsın adamacagız vefat ettı allah rahmet eylesin dmeek cokmu zor 99 10 Yanıtla
  • akif ceylan:
    arkadaş sevmezsin dinlemezsin ayrı konu ama bu kadar hayranı olan biri içinde bu denli keskin cümleler hoş değil şahsım olarak bir kez dinleyeyim diye şarkısını açtığımı bilmem ama bu söylemler bu kadar geniş kitlede karşılık bulmuş biri için söylenmesi hoş olmamış 72 3 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    adama bak adammi diye sen kimsin zirto halkın adamına dil uzatma haddini bil 64 4 Yanıtla
  • abdullah kara:
    tele 1 halk tv Sözcü oda fox bunlar bu ülke ve bu milletle hiç alakası yok 48 13 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    sahsi fikrin apayri bir sey.. ama sonucta sev sevme milyonlarca insanin sevdigi bir isme hele vefati sonrasi bir otorite edasi ile konudmak sadece kucukluk ve gorgusuzluk gostergesi degildir de nedir. 52 3 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Bu davar ne diyor la !!! 45 2 Yanıtla
  • Erdal Altan:
    tele 1 denen kanal nereye kimlere hizmet ediyor bence araştırılması lazım bunun gibi hadsizlere daddini bildirmek lazım 37 8 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    bizde diyelim ki sana angavoz beyni soğuk karakter 32 4 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    jop sokun 30 6 Yanıtla
  • sertug:
    kim bu tanıyan varmı adını agzına aldogın sanatcı 2 kelimesi senin hayatından değerli ağlak 16 1 Yanıtla
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