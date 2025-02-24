SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu

Geniş Video İzle

Ekran Oyuncuları Birliği tarafından düzenlenen SAG Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü 'Konsey' kazanırken, televizyon kategorisinde 'Shogun' dizi dört önemli ödülün sahibi oldu.

24.02.2025 10:14  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Screen Actors Guild (Ekran Oyuncuları Birliği) tarafından düzenlenen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran yapımlar arasında en dikkat çekeni, En İyi Film ödülünü kazanan "Konsey" (Conclave) oldu.

Televizyon kategorisinde ise "Shogun" dizisi büyük başarı gösterdi. Dizi, aralarında En İyi Dram Dizisi ödülünün de bulunduğu dört önemli ödülün sahibi oldu. Başrol oyuncuları Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai, etkileyici performanslarıyla En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

Sinema dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü, "The Substance" filmindeki rolüyle Demi Moore'a verildi. Moore, bu rolle daha önce Altın Küre ödülünü de kazanmıştı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise "A Complete Unknown" filmindeki performansıyla Timothée Chalamet aldı.

Komedi kategorisinde "Only Murders in the Building" dizisi öne çıkarken, mini dizi dalında "Baby Reindeer" ve "The Penguin" yapımlarının oyuncuları ödüllendirildi. Yardımcı oyuncu kategorilerinde Kieran Culkin ve Zoe Saldaña ödüllerin sahibi oldu.

Bu yılki SAG Ödülleri, Hollywood'da çeşitlilik ve kapsayıcılık açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, yaklaşan Oscar Ödülleri için de önemli ipuçları verdi.

SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu
SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu
SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu
SAG ödülleri sahiplerini buldu: \'Konsey\' ve \'Shogun\' geceye damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Sanat, Televizyon, Hollywood, Sinema, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Isa Ataman:
    bunlardan bize 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
10:29 AK Parti Kongresi’nde dikkat çeken hediye Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
10:26 Tamer Karadağlı: Gezi’ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:33 Görüntüler Erzurum’dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
16:20 Jakirovic’in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti
16:15 Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
16:15 Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 11:02:13. #1.13#
SON DAKİKA: SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.