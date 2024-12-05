Şair ve masal yazarı Elem Erk: Masal 7'den 70'e herkesin ihtiyacı olan bir sözdür - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şair ve masal yazarı Elem Erk: Masal 7'den 70'e herkesin ihtiyacı olan bir sözdür

Şair ve masal yazarı Elem Erk: Masal 7\'den 70\'e herkesin ihtiyacı olan bir sözdür

Papirüs programının konuğu olan şair ve masal yazarı Elem Erk, masalların ve şiirin hayatımızdaki yerini anlattı. Erk, masalların sadece çocuklar için olmadığını, 7'den 70'e herkesin ihtiyacı olan bir söz olduğunu belirtti. Şiir ve masalların insanların hayal dünyasını zenginleştirdiğini belirten Erk, hayatın zorlukları ve yaşanmışlıkların insanın gelişimindeki önemine dikkat çekti.

05.12.2024 14:01
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Papirüs programının bu haftaki konuğu şair ve masal yazarı Elem Erk oldu. Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Erk, masalların ve şiirin hayatımızdaki yerine dair düşüncelerini paylaştı.

"MASAL YOLCULUĞUM ANNEMLE BAŞLADI"

Elem Erk, masallara olan ilgisinin çocukluk yıllarında annesinden duyduğu hikayelerle başladığını anlattı. Masalların sadece çocuklar için olmadığını ifade eden Erk, "Masal 7'den 70'e herkesin ihtiyacı olan bir sözdür" diyerek masalların evrensel bir anlatım biçimi olduğunu vurguladı.

"SÖZ KALPTEN DOĞAR, KALPLE BULUŞUR"

Şiir ve masalların insanların hayal dünyasını zenginleştirdiğini belirten Erk, "Söz çok güçlüdür, sizin kalbinizden doğar ve karşıdakinin kalbi ile buluşur" dedi. Şair, bu ifadeleriyle masal ve şiirin insana dair en derin duyguları yansıttığını dile getirdi.

"BÜYÜMEK İÇİN İNCİNMEK GEREKİYOR"

10 yaşından beri şiir yazdığını belirten Erk, hayatın zorlukları ve yaşanmışlıkların insanın gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Büyümek için incinmek gerekiyor" dedi.

Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şair ve masal yazarı Elem Erk: Masal 7'den 70'e herkesin ihtiyacı olan bir sözdür - Son Dakika

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