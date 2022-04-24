"Sakin şehir" Halfeti turizm sezonuna hızlı başladı - Son Dakika

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin "Sakin şehirler" ağında yer alan, sahil kenti görünümlü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm hareketliliği yaşanmaya başladı.

Birecik Barajı dolayısıyla bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "Sakin şehirler" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle turist çekiyor.

Turizm sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan ilçede ilkbaharla birlikte turizm hareketliliği yaşanıyor.

"Mayıs ayında bütün rezervasyonlarımız doldu"

Halfeti Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Numan Kılınç, AA muhabirine, 22 yıl önce sular altında kalan ilçenin artık geçim kaynağının turizm olduğunu söyledi.

İlçede 50 civarında tur teknesinin bulunduğunu belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"Bayramın ilk gününden itibaren mayıs ayında bütün rezervasyonlarımız doldu. Gelen misafirlerimizden daha önceden rezervasyon yapmalarını istiyoruz. Gerçekten aşırı yoğunluk var. İnşallah mayıs ve haziran ayını tüm turizm sektörü paydaşlarımızla beraber güzel bir şekilde geçiririz. Gelenlerin rezervasyon yapmalarını istiyoruz çünkü aşırı bir yoğunluk bekliyoruz. Pandemi 2 yıldan beri bütün ülkenin olduğu gibi bizim de belimizi büktü. Hem pandemiden çıkış hem de kışı içeride geçiren insanlar, doğal olarak nisanda oruç olduğu için daha çok mayıs ayına yükleniyor."

Trekking ve dalış turizmi önerisi

Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen de Halfeti'de ziyaretçilerin daha çok doğal yapıya uygun olan tarihi konaklarda ağırlandığını belirtti.

Halfeti'nin her geçen gün turizmde daha önemli bir yere geldiğini vurgulayan Türkmen, şunları söyledi:

"Bizim Halfeti'de destinasyonları daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Bu destinasyonlara trekking ve dalış turizmini de ekleyerek birden fazla rota belirlenebilecek kapasite ilçemizde var. Yine Karagül ve Mezopotamya sümbülü gibi çok endemik bitkiler var. Bunu da turizmin bir parçası haline getirebiliriz. Yine Gaziantep hemen yanı başında, Şanlıurfa'nın tam ortasında kalan Halfeti gastronomi kültürüyle de ön planda yer alıyor. Özellikle meyve çeşitlerinden yemekler servis ediliyor. Bu insanın ister istemez ilgisini çekiyor. Festivaller ve alternatif rotaların geliştirilmesiyle Halfeti turizmi başlı başına bir destinasyon olmaya çok güçlü aday görünüyor."