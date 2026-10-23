Samsun'da yeni yerine taşınan Bandırma Vapuru Müzesi çevresinde düzenleme sürüyor - Son Dakika
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Samsun'da yeni yerine taşınan Bandırma Vapuru Müzesi çevresinde düzenleme sürüyor

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Samsun\'da yeni yerine taşınan Bandırma Vapuru Müzesi çevresinde düzenleme sürüyor
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Samsun'da Doğupark'tan Tütün İskelesi yanına taşınan Bandırma Vapuru Müzesi çevresinde düzenleme çalışmaları sürüyor. 12 Temmuz'da yaklaşık 8 aylık hazırlığın ardından karadan yürütülen geminin yeni yerinde hafriyat temizliği ve deniz derinleştirme çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da Doğupark'tan Kurtuluş Yolu yanındaki yeni yerine karadan yürütülerek taşınan Bandırma Vapuru Müzesi çevresinde düzenleme çalışmaları sürüyor. Yol ve köprünün kaldırıldığı bölgede hafriyat temizliği ve denizin derinleştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden Bandırma Vapuru Müzesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi kapsamında eski yeri olan Doğupark'tan alınarak Tütün İskelesi yanına taşındı. 12 Temmuz'da gerçekleştirilen taşıma işlemi, yaklaşık 8 aylık teknik hazırlığın ardından tamamlandı. Özel taşıma ekipmanları kullanılarak karadan yürütülen gemi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı tarihi noktanın yakınına yerleştirildi.

Taşıma işleminin tamamlanmasının ardından geminin yeni yerindeki düzenleme çalışmalarına geçildi. Proje kapsamında yol ve köprü kaldırılırken, bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan hafriyatın temizlenmesine devam ediliyor. Denizin derinleştirilmesiyle geminin deniz seviyesine sıfır olacak şekilde konumlandırılması hedefleniyor.

Kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede tahkimat çalışmalarına başlanacak. Sonraki aşamada ise Bandırma Vapuru Müzesi'nin çevresinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla geminin, Milli Mücadele Açık Hava Müzesi ve İstiklal Meydanı ile birlikte oluşturulacak tarihi ve kültürel alanın önemli duraklarından biri olması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Tütün İskelesiKültür SanatKültürGüncelSamsunÇevreSon Dakika

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