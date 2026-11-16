Samsun Kavak\'ta Bekdemir Camii\'nde arıların balı yılda 150 kilogram gelir sağlıyordu.

Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan ve 16. yüzyıla uzanan geçmişiyle dikkat çeken Bekdemir Camii, ahşap mimarisi ve kök boyayla yapılan süslemeleriyle öne çıkıyor. Oyma kapısı, bitkisel motiflerle bezeli iç süslemeleri ve ahşap direklerle taşınan revaklarıyla tarihi dokusunu koruyan cami, bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Kavak-Asarcık yolu üzerindeki Bekdemir Mahallesi'ndeki caminin inşa kitabesi bulunmuyor. Ancak yapılan bir araştırmaya göre caminin ana katı 1596, mahfil katı ise 1599 yılında inşa edildi. Caminin içerisinde bulunan kalem işi kitabede yer alan 1877 tarihi ise süslemelerin yapıldığı yıl olarak kabul ediliyor.

Kök boyayla yapılan motifler dikkat çekiyor

Ahşaptan yığma tekniğiyle inşa edilen cami, meşe ağacından hazırlanan kalasların birbirine geçirilmesiyle oluşturuldu. İçten düz tavan, dıştan kırma çatıyla örtülen yapının çevresinde ahşap direklerin taşıdığı revaklar bulunuyor. Caminin özellikle oyma tekniğiyle yapılan ve bitkisel motiflerle süslenen ahşap kapısı dikkat çekiyor. İç mekanda ise kök boyayla hazırlanan bitkisel motifler, kalem işi süslemelerle duvar ve tavanlarda kendini gösteriyor. Caminin avlusunda taş işçiliğiyle yapılmış bir çeşme de bulunuyor.

Arıların yaptığı bal caminin ihtiyaçlarını karşılıyordu

Camiyle ilgili anlatılan geçmişe dayalı bilgilere göre, yapının mihrabında arıların dışarıdan girerek bal yaptığı özel bir bölüm bulunuyordu. Burada biriken balın yılda yaklaşık 150 kilogramının alındığı, satışından elde edilen gelirle caminin halı ve gaz lambası gibi ihtiyaçlarının karşılandığı, cami görevlisinin maaşının ödendiği öğrenildi. Gelirin artması durumunda ise köylülere ziyafet verildiği ifade ediliyor.