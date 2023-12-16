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Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi - Son Dakika
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Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi

Başarılı şarkıcı Ege, 1995 yılında çıkardığı ve uzun yıllardır dillerden düşmeyen Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirerek klip çekti.

16.12.2023 - 16:06,  Güncelleme: 16:43
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Güçlü sesi ve yorumuyla müzik piyasasının efsane sanatçıları arasında yer alan Ege, 28 yıl sonra sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı. Ege, sözü ve müziği kendisine ait olan Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirerek klip çekti.

Dillere pelesenk olan ve günümüzde hala çalınmaya devam eden Delice Bir Sevda için yeniden kamera karşısına geçen Ege, Yavuz Selin Kılınç yönetmenliğinde klip çekti. Sanatçıya klibinde dansçılar eşlik etti. 28 yıl sonra yaptığı sürprizle hayranlarının karşısına çıkan Ege, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Biliyorum ki bu şarkı anılarınızın değerli bir parçası ve diliyorum ki çocuklarınızın da anılarının bir parçası olsun" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
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Ege, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi - Son Dakika
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