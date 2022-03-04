Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti

04.03.2022 12:04
Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti

"Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.

"Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren sanatçının sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölüm haberini duyup sanatçının evine gelen komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Açın'ın "Luci" isimli köpeği de sanatçının evinin ve aracının yanından ayrılmadı.

Sanatçının 13 yıllık komşusu Özlem Orpak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Açın'ın solunum yetmezliği sıkıntısı olduğunu, kendisine pazartesi günü hastaneye yatmayı planladığını söylediğini ifade etti.

Yardımcısının sabah saatlerinde haber vermesi üzerine eve geldiğini anlatan Orpak, "Kalp masajı yaptım ama maalesef hayata döndüremedim. Kendisiyle iyi görüşen komşusuydum. Solunum yetmezliği sıkıntısı vardı. Çok üzgünüm." dedi.

Açın'ın cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü ekiplerince evinden alınarak belediye morguna götürüldü.

Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti
Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti
Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti
Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti

YORUMLAR
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112 Acil Çağrı, Akrep Nalan, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti - Son Dakika


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