Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nden kitap fuarı

Kültür Sanat

Bölgesi için en büyük, ülkemizin de en önemli fuarlarından birine ev sahipliği yapacak olan Şanlıurfa'yı kitap fuarı heyecanı sardı.

Kitapseverlerin büyük bir merakla beklediği kitap fuarı 12-24 Kasım tarihleri arasında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek. Şanlıurfa'nın tarihini, kültürünü ve folklorunu, edebiyatla buluşturmayı amaçlayan kitap fuarı, mizah ve kitap sevgisinin de bir araya geldiği bir platform sunacak.

HEDEF, BÖLGEDEKİ KÜLTÜREL VE EDEBİ ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir tanıtım videosuyla da duyurulmuş olan fuarın, bölgedeki kültürel ve edebi etkileşimi artırması hedefleniyor.