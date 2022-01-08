Şanlıurfa'da 13 bin 500 öğrenciye üniversite ve liselere hazırlık kaynak kitap desteği - Son Dakika

Şanlıurfa'da üniversite sınavına girmek için hazırlanan Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu son sınıf öğrencisine kaynak kitap desteği sağlandı.

Deniz Feneri Derneği ile ÖNDER İmam Hatipler Derneğinin başlattığı kitap kampanyasında çerçevesinde hazırlanmış yardımcı kaynak kitaplar, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde öğrencilere teslim edildi. Okulları ziyaret eden Platform Başkanı Osman Gerem, öğrencilerle sohbet etti, yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine, Deniz Feneri öncülüğünde başlatılan kaynak kitap kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 333 bin 500 öğrenciye kitap ulaştırılmaya başlandığını söyledi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Gerem, şöyle konuştu:

"Deniz Feneri Derneği ve ÖNDER'in işbirliğiyle dezavantajlı öğrencilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu son sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteği sağlamaya başlandı. Türkiye genelinde 33 bin 500 öğrenciye kaynak kitaplar dağılmaya başlandı. Bizler bu Şanlıurfa'daki öğrencilerimize kitaplarını ulaştırmaya başladık. Allah'ın izniyle 13 bin 551 öğrencimize bu değerleri kitapları ulaştıracağız. Amacımız eğitimde bir nebzede olsa destek sunmak. Özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitim alan çocuklarımız bir çok imkandan yoksun oluyoruz. Dağıttığımız kitaplar, inanıyorum ki öğrencilerimize hazırlandıkları sınavlarda çok faydası olacak inşallah. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun da Şanlıurfa eğitimine destek sunan Deniz Feneri ile ÖNDER'e teşekkür ederek "Kitapların dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere dağılması çok çok önemli. Kitaplar öğrencilerimize ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu tür eğitim desteklerin kırsaldaki öğrencilere yapılması bir başka önem arz etmektedir. Bu tür yardım kurumların desteklerini sürdürmelerini talep ediyoruz. İnanıyorum ki bu kaynak kitaplara bir çok öğrencimiz hayal ettiği okullara gidecektir."

İmam hatip 12. sınıf öğrencisi Eda Nur Ergin, üniversiteye hazırlandığını belirterek dağıtılan kitapların kendileri için çok faydalı olacağına inandığını belirtti.

İmam hatip 12. sınıf öğrencisi Neslihan Kaya da desteklerinden dolayı Deniz Feneri ve ÖNDER'e teşekkür etti.