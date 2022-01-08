Üye Girişi
Şanlıurfa'da 13 bin 500 öğrenciye üniversite ve liselere hazırlık kaynak kitap desteği - Son Dakika

Şanlıurfa'da 13 bin 500 öğrenciye üniversite ve liselere hazırlık kaynak kitap desteği

08.01.2022 13:59
Şanlıurfa'da 13 bin 500 öğrenciye üniversite ve liselere hazırlık kaynak kitap desteği

Şanlıurfa'da üniversite sınavına girmek için hazırlanan Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu son sınıf öğrencisine kaynak kitap desteği sağlandı.

Şanlıurfa'da üniversite sınavına girmek için hazırlanan Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu son sınıf öğrencisine kaynak kitap desteği sağlandı.

Deniz Feneri Derneği ile ÖNDER İmam Hatipler Derneğinin başlattığı kitap kampanyasında çerçevesinde hazırlanmış yardımcı kaynak kitaplar, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde öğrencilere teslim edildi. Okulları ziyaret eden Platform Başkanı Osman Gerem, öğrencilerle sohbet etti, yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine, Deniz Feneri öncülüğünde başlatılan kaynak kitap kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 333 bin 500 öğrenciye kitap ulaştırılmaya başlandığını söyledi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Gerem, şöyle konuştu:

"Deniz Feneri Derneği ve ÖNDER'in işbirliğiyle dezavantajlı öğrencilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu son sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteği sağlamaya başlandı. Türkiye genelinde 33 bin 500 öğrenciye kaynak kitaplar dağılmaya başlandı. Bizler bu Şanlıurfa'daki öğrencilerimize kitaplarını ulaştırmaya başladık. Allah'ın izniyle 13 bin 551 öğrencimize bu değerleri kitapları ulaştıracağız. Amacımız eğitimde bir nebzede olsa destek sunmak. Özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitim alan çocuklarımız bir çok imkandan yoksun oluyoruz. Dağıttığımız kitaplar, inanıyorum ki öğrencilerimize hazırlandıkları sınavlarda çok faydası olacak inşallah. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun da Şanlıurfa eğitimine destek sunan Deniz Feneri ile ÖNDER'e teşekkür ederek "Kitapların dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere dağılması çok çok önemli. Kitaplar öğrencilerimize ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu tür eğitim desteklerin kırsaldaki öğrencilere yapılması bir başka önem arz etmektedir. Bu tür yardım kurumların desteklerini sürdürmelerini talep ediyoruz. İnanıyorum ki bu kaynak kitaplara bir çok öğrencimiz hayal ettiği okullara gidecektir."

İmam hatip 12. sınıf öğrencisi Eda Nur Ergin, üniversiteye hazırlandığını belirterek dağıtılan kitapların kendileri için çok faydalı olacağına inandığını belirtti.

İmam hatip 12. sınıf öğrencisi Neslihan Kaya da desteklerinden dolayı Deniz Feneri ve ÖNDER'e teşekkür etti.

YORUMLAR
500

İmam Hatip, Üniversite, Şanlıurfa, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 13 bin 500 öğrenciye üniversite ve liselere hazırlık kaynak kitap desteği - Son Dakika


Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi         
11:55
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28

Son Dakika Haberleri
13:45 Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?
13:16 Karısını parke taşıyla dövüp komşularına da saldıran adam, serbest bırakıldı
13:11 İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!
12:50 Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil serviste ortalık birbirine girdi!
12:42 Koronavirüs dalgası futbol dünyasını vurmaya devam ediyor! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!
12:32 Bakan Bilgin'den EYT'lileri üzecek açıklama: Gündemimizde ama öncelikli konular arasında değil
12:23 Ülkeyi terk ettiği söyleniyordu! Sözcüsünden açıklama geldi: Nazarbayev Kazakistan'da!
12:12 Almatı'da silah sesleri! Cumhurbaşkanı Tokayev'in "vur" emri verdiği Kazakistan'da tansiyon bir türlü düşmüyor
12:11 Löw'den, Fenerbahçe itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!
12:10 Yorgana sarıp kaçıracaklardı! Hatay'da genç kadın evinde darp edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 14:06:38. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 13 bin 500 öğrenciye üniversite ve liselere hazırlık kaynak kitap desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement