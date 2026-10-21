Şanlıurfa'da bağlama ustası Yahya Çekirge, oyma sazda gomalak cila kullanıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bağlama ustası Yahya Çekirge, oyma sazda gomalak cila kullanıyor

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Şanlıurfa\'da bağlama ustası Yahya Çekirge, oyma sazda gomalak cila kullanıyor
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Şanlıurfa'da 56 yaşındaki bağlama ustası Yahya Çekirge, babasından devraldığı saz imalatını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Dut ağacından oyma sazlarda gomalak cila kullanan Çekirge, fabrikasyon üretimi eleştiriyor ve babasından kalan yaklaşık 70 yıllık bağlamayı saklıyor.

UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'da oturan bağlama ustası 56 yaşındaki Yahya Çekirge, babasından öğrendiği saz imalatını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

Babası Aziz Çekirge'nin 1947 yılında başladığı saz imalatını 1992'de vefat etmesinin ardından devralan Yahya Çekirge, küçük yaşlarda öğrendiği bilgi ve edindiği tecrübeyle mesleğini yaşatıyor.

Babasının izinden giderek dut ağacından oyma tekniğiyle bağlamalar üreten Çekirge, aynı zamanda Şanlıurfa'nın müzik kültürünün önemli unsurlarından sıra gecelerinde sahne alıyor.

Çekirge, AA muhabirine, babasının yaptığı sazların her yerde tanındığını ve onun benimsediği üretim anlayışını sürdürdüğünü söyledi.

Bağlamanın ses kalitesinde ağacın kuruma süresinin, teknenin inceliğinin ve kullanılan malzemelerin etkili olduğunu vurgulayan Çekirge, ağacın kuruması için aylarca beklediğini anlattı.

Çekirge, "Şu anda fabrikasyon yapıyorlar. Mesela günde 100 tane saz çıkarıyorlar ama el işçiliğiyle onun arasında çok fark var." dedi.

Kendi üretiminde geleneksel oyma ve cilalama yöntemlerini tercih ettiğini belirten Çekirge, şöyle konuştu:

"Oyduğumuz zaman ince oyuyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar mesela oyuyorlar. Matkapla deliyorlar. Bizimki keser oyması. Ne kadar tekne ince olursa o kadar saz gümbür gümbür eder. O kadar güzel olur. Ben oyma sazlara polyester vernik diye bir şey atmıyorum. Benimki gomalak ciladır. Bütün sazlara elle gomalak cila atıyorum. Polyester vernik sazın gözeneklerini kapatır. Ama gomalak cila o gözenekleri kapatmaz. Sesi daha güzel verir, dışarı daha iyi yansır."

Babasından kalan bağlamayı gözü gibi koruyor

Çekirge, babasından kendisine hatıra kalan yaklaşık 70 yıllık oyma dut bağlamayı özenle sakladığını anlatarak, "Dünya bir yana, o saz bir yana. Trilyon da verseler o sazı mümkün değil vermem. Çünkü onun hatırası ayrı. Diğer sazla o sazın arasında dünya kadar fark var. Bir saz ne kadar kurursa ne kadar kalırsa ne kadar çalınırsa o kadar güzelleşir." ifadelerini kullandı.

Saz imalatının yanı sıra müzik eğitimi verdiğini belirten Çekirge, İbrahim Tatlıses ile de aynı sahneyi paylaştığını söyledi.

Kaynak: AA
Kültür SanatŞanlıurfaBağlamaKültürSanatMüzikYaşamSon Dakika

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