Şanlıurfa'da köy okulu öğrencileri için bilişim sınıfı kuruldu - Son Dakika

Türk Kızılayı ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğince Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "Sıfır Atık" projesi kapsamında Bilişim Teknoloji Sınıfı kuruldu, 2 bin 350 ihtiyaç sahibi öğrenciye elbise ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Yıldız Teknik Üniversitesince 64. Bilişim Teknoloji sınıfı Türk Kızılayın desteğiyle ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Örgülü İlk ve Ortaokulu'na kuruldu.

Sıfır Atık-Geri Dönüşüm projesi kapsamında kurulan ve 15 bilgisayarın yer aldığı sınıfın açılışı yapılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Kızılay İzmir Gaziemir, İstanbul Güngören ve Siverek şubelerince de Siverek ve Viranşehir ilçelerinde ihtiyaç sahibi 2 bin 350 öğrenciye elbise ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Kızılay İstanbul Güngören Şube Başkanı Erhan Tan, AA muhabirine, amaçlarının dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere ulaşmak olduğunu söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle kırsal bölgelerdeki okullarda bilgisayar sınıfı kurduklarını dile getiren Tan, şöyle konuştu:

"Üniversite Sıfır Atık projesi kapsamında bilgisayar gönderiyor, biz de kırsal bölgelerdeki okullarımızda öğrencilerin kullanması ve teknolojiye daha yatkın olmaları amacıyla sınıflar kuruyoruz. Bu sınıfı kurduğumuz okuldaki öğrencilerimize Türk Kızılayı olarak da çeşitli hediyeler getirip onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim için güzel projeler, zevk alıyoruz.Onlarla bir arada olmak bizim için çok önemli. İstanbul'dan kalkıp yüzlerce kilometre kat etmek yorucu olsa da onların yüzündeki gülücükleri görünce bizim için yorgunluk kalmıyor. Türkiye'deki her okula ulaşmaya çalışıyoruz ancak bizim için önemli olan kırsal bölgelerdir. Köylerdeki okullarımız teknolojiye daha az ulaşabildiği için önceliğimiz kırsal okullar oluyor."

Kızılay Siverek Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahan da kurulan sınıf ve yardım malzemeleri için Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kızılay Güngören Şubesi yetkililerine teşekkür etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Yüksel Karahan ise 64. bilişim teknoloji sınıfını kurduklarını belirterek, "Bilişim teknolojisi sıfır atık geri dönüşüm projesi kapsamında bir okulumuza daha teknoloji sınıfı kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki bu mutluluklar bizi de mutlu ediyor. Teknoloji ve bilişimle geleceklerini inşa edeceğiz. Çağımız artık bilim ve teknoloji çağı olarak biliniyor. Bunları takip etmek çok önemli. Bu çocuklarımızın da bunlardan mahrum kalmaması için elimizden geleni üniversite olarak yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Okul idaresi ve öğrenciler, sınıf ve yardımlar için misafirlere teşekkür etti.