Şanlıurfa'da ramazan şenlikleri sürüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ramazan şenlikleri sürüyor

14.04.2022 11:23
Şanlıurfa'da ramazan şenlikleri sürüyor

Şanlıurfa'da Siverek Belediyesince ramazan kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Şanlıurfa'da Siverek Belediyesince ramazan kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor.

İlçenin farklı bölgelerinde düzenlenen etkinliklerde, Hacivat-Karagöz ve palyaço gösterileri ile ilahiler seslendiriliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hacı Asal, AA muhabirine, eski ramazanları canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Eski ramazanların vazgeçilmez gölge oyunu Hacivat-Karagöz gösterisinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Asal, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının ruhunu ve geleneklerini yaşatmak için çeşitli programlar düzenliyoruz. Programlarımızda palyaço gösterisi, Hacivat-Karagöz oyunu ve sıra gecesi ekibimizle ilahi dinletisi yapıyoruz. Palyaço çocuklarımızı eğlendirdikten sonra çocukluğumuzun vazgeçilmez tatlarından pamuk şeker ikram ediyoruz. Eski ramazanların vazgeçilmez eğlencesi olan Hacivat Karagöz oyununda ise çocuklarımıza eğitici bilgiler veriyoruz."

Ailesiyle etkinliğe katılan Ahmet Uğurlu da palyaço ve Hacivat-Karagöz gösterisini çok beğendiğini ifade etti.

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Şanlıurfa, Karagöz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da ramazan şenlikleri sürüyor - Son Dakika


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