Saraybosna'da TMV okulları, meslek edindirme kursları sergisi açıldı - Son Dakika
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Saraybosna'da TMV okulları, meslek edindirme kursları sergisi açıldı

05.04.2022 22:25
Saraybosna'da TMV okulları, meslek edindirme kursları sergisi açıldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulları Bosna Hersek, Mevlevi Merkezi ve Lalek Konya Kültür ve Eğitim Merkezi'nin hazırladığı meslek edindirme kursları el işleri sergisi, bugün Gazi Hüsrev Bey Medresesi Hanikah'ında açıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulları Bosna Hersek, Mevlevi Merkezi ve Lalek Konya Kültür ve Eğitim Merkezi'nin hazırladığı meslek edindirme kursları el işleri sergisi, bugün Gazi Hüsrev Bey Medresesi Hanikah'ında açıldı.

Sergide, meslek edindirme kurslarında öğrendikleri tekniklerle yapılan eserler sergileniyor.

Serginin açılışına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadik Babür Girgin, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Bosna Hersek Konya Fahri Konsolosu Ercan Uslu, Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve TMV mütevelli heyeti üyesi Ahmet Emre Bilgili ve diğer misafirler katıldı.

Büyükelçi Girgin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bosna Hersek halkları arasında birçok sayıda köprü olduğunu belirterek, "Bu köprülerden bir tanesi TMV okullarıdır, bir diğerini ise iki gönül şehri, gönlü zengin şehir Saraybosna ile Konya tesis etmiştir." dedi.

Girgin, sergideki eserlerin sahiplerini tebrik ederek, "Serginin Hanikah binasında yapılması da çok manalı geçmişi temsil ediyor." dedi.

TMV mütevelli heyeti üyesi Ahmet Emre Bilgili ise bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Kültür ve sanat her zaman eğitimin tamamlayıcılarıdır. Bu nedenle bu faaliyetler kesinlikle devam ettirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Bosna Hersek Konya Fahri Konsolosu Uslu, Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle düzenlenen eğitimin bitiminden sonra her yıl düzenli olarak sergi düzenlendiğine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Saraybosna Eski Şehir Belediyesi ile kardeş belediye olarak uzun yıllardır pek çok faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Pekyatırmacı, Bosna Hersek'in kardeş ülke olduğunu belirterek "Saraybosna her zaman kalbimizde. Her zaman orada olmasak da uzakta da olsak gönlümüz Saraybosna'dadır." ifadelerini kullandı.

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Saraybosna, Türkiye, Konya, Gazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Saraybosna'da TMV okulları, meslek edindirme kursları sergisi açıldı - Son Dakika


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