Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 13:05
Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması vesilesiyle kutlanan Şehir Günü'nde, tarihte şehrin müdafaası için canlarını feda eden kurbanlar anıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması vesilesiyle kutlanan Şehir Günü'nde, tarihte şehrin müdafaası için canlarını feda eden kurbanlar anıldı.???????

Saraybosna Şehir Günü kapsamında, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatlarını kaybedenler için tören düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenler için yaptırılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda başlayan anma törenleri, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya Izzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaci Şehitliği'nde sürdü.

Törende Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Kovaçi'deki mezarlığa çelenk bıraktı. Saraybosna Belediyesi heyetleri ile diğer kurum ve sivil toplum kuruluşlarının heyetleri tarafından çiçekler bırakıldı, dualar edildi.

Komsic, burada yaptığı konuşmada, Saraybosna'nın nefrete teslim olmayan bir şehir olduğunu, kültür ve zengin geleneği ile insanlara birbirlerine nasıl saygıyla davranacaklarını öğreten bir yer olduğunu belirtti.

İyi niyetli herkesin Saraybosna'yı seveceğini belirten Komsic, "Saraybosna'yı sadece insanları sevmeyenler, faşistler, Naziler ya da aşırı milliyetçiler sevmez." dedi.

Saraybosna'da 6 Nisan'da ne oldu?

İkinci Dünya Savaşı'nda, 6 Nisan 1941'de Nazi Almanyası tarafından bombalanan Saraybosna, eski Yugoslavya ordusunun işgalci kuvvetlere karşı başlattığı operasyon sonucu, dört yıl sonra yine aynı gün, 6 Nisan 1945'te düşman işgalinden kurtarıldı.

???????1941-1945'te 7 bin 92'si Yahudi olmak üzere 10 bin 961 Saraybosnalı hayatını kaybetti.

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İkinci Dünya Savaşı, Saraybosna, Nisan, Nazi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Saraybosna Nazi işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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