"Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?" diyenlere inat servis şoförü oldu - Son Dakika

"Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?" diyenlere inat servis şoförü oldu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğrencileri taşıyan servis şoförü Sevcan Güven, sen kadınsın, kadından şoför mü olur, dediler. Ben anneyim. Aracıma binen her çocuklara anne şevkati ile bakıyorum, dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 5 kardeşin en küçüğü olan Sevcan Güven abilerinin teşviği ile 5 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor. Güven, şoförlüğe başlamadan önce çevresinden olumsuzlar tepkiler alırken, kendisi bu duruma aldırış etmeyerek kadınların da bu mesleğini yapabileceğini gösterdi. Kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğini belirten Güven, "Bu mesleğe girmemde bana yardımcı olan abilerime çok teşekkür ediyorum. Kadınlar yapamaz hiçbir şey beceremez diye bir şey yok. Bence kadının gücü her şeye yeter. Kadınlar güçlüler. Biz bu gücü kendimizde gördüğümüz sürece her şeyin üstesinden gelebileceğimize eminim. Başta herkes bana tepki gösterdi" diye konuştu.

"Sen kadınsın kadından şoför mü olur?" dediler

Öğrencileri taşırken kendisini gören kadınların alkışlarla destek olduğunu dile getiren Güven, "'Sen kadınsın kadından şoför mü olur?' dediler. Ben anneyim. Aracıma binen her çocuklara anne şevkati ile bakıyorum. Onları kendi evladım gibi her zaman kolluyorum. Her şeyden önce bu işi severek yapıyorum. Herkes ilk başta kadın şoför diye tepki gösteriyorlardı. Özellikle aileler çok destekliyorlar. Herkes arkamda. Caddeden geçerken alkışlayan kadınlar görüyorum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum Kadınlar güçlüdür. Bence herkes ayakların üstünde durmaya çalışmalı. Her kadın güçlüdür. Kadın erkek ayrımı diye bir şey yok. Erkeğin yapabildiği işi kadın da yapabilir. Kadınlar bu gücü kendilerinde görmeliler" şeklinde konuştu.

"Kız kardeşim Sevcan'ı bu işe teşvik ettik"

Türk kadınlarının her işin üstesinden gelebileceğini vurgulan abi Seçkin Güven, "Kız kardeşim Sevcan'ı bu işe teşvik ettik. Türk kadınları güçlüdür. Türk kadınlarının her işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Bütün kadınlar kendilerine güvensinler. Her alanda kadın erkek eşitliğini istiyoruz. Kadınlar her işi yaparlar. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.