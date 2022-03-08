"Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?" diyenlere inat servis şoförü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

"Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?" diyenlere inat servis şoförü oldu

08.03.2022 08:08

"Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?

"Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?" diyenlere inat servis şoförü oldu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğrencileri taşıyan servis şoförü Sevcan Güven, sen kadınsın, kadından şoför mü olur, dediler. Ben anneyim. Aracıma binen her çocuklara anne şevkati ile bakıyorum, dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 5 kardeşin en küçüğü olan Sevcan Güven abilerinin teşviği ile 5 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor. Güven, şoförlüğe başlamadan önce çevresinden olumsuzlar tepkiler alırken, kendisi bu duruma aldırış etmeyerek kadınların da bu mesleğini yapabileceğini gösterdi. Kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğini belirten Güven, "Bu mesleğe girmemde bana yardımcı olan abilerime çok teşekkür ediyorum. Kadınlar yapamaz hiçbir şey beceremez diye bir şey yok. Bence kadının gücü her şeye yeter. Kadınlar güçlüler. Biz bu gücü kendimizde gördüğümüz sürece her şeyin üstesinden gelebileceğimize eminim. Başta herkes bana tepki gösterdi" diye konuştu.

"Sen kadınsın kadından şoför mü olur?" dediler

Öğrencileri taşırken kendisini gören kadınların alkışlarla destek olduğunu dile getiren Güven, "'Sen kadınsın kadından şoför mü olur?' dediler. Ben anneyim. Aracıma binen her çocuklara anne şevkati ile bakıyorum. Onları kendi evladım gibi her zaman kolluyorum. Her şeyden önce bu işi severek yapıyorum. Herkes ilk başta kadın şoför diye tepki gösteriyorlardı. Özellikle aileler çok destekliyorlar. Herkes arkamda. Caddeden geçerken alkışlayan kadınlar görüyorum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum Kadınlar güçlüdür. Bence herkes ayakların üstünde durmaya çalışmalı. Her kadın güçlüdür. Kadın erkek ayrımı diye bir şey yok. Erkeğin yapabildiği işi kadın da yapabilir. Kadınlar bu gücü kendilerinde görmeliler" şeklinde konuştu.

"Kız kardeşim Sevcan'ı bu işe teşvik ettik"

Türk kadınlarının her işin üstesinden gelebileceğini vurgulan abi Seçkin Güven, "Kız kardeşim Sevcan'ı bu işe teşvik ettik. Türk kadınları güçlüdür. Türk kadınlarının her işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Bütün kadınlar kendilerine güvensinler. Her alanda kadın erkek eşitliğini istiyoruz. Kadınlar her işi yaparlar. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sen kadınsın, kadından şoför mü olur? diyenlere inat servis şoförü oldu
Sen kadınsın, kadından şoför mü olur? diyenlere inat servis şoförü oldu
Sen kadınsın, kadından şoför mü olur? diyenlere inat servis şoförü oldu

YORUMLAR
500

Polatlı, Ankara, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?' diyenlere inat servis şoförü oldu - Son Dakika


Son Dakika
08:35 Savaşın 13. gününde Rus ordusundan üst düzey kayıp iddiası: Madalyalı general Vitali Gerasimov öldürüldü!
08:26 İstanbul ve Ankara valilerinden kar yağışı uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olalım!
08:12 Rusya'dan "gaz akışını kesebiliriz" mesajı: Avrupalılar bizi buna zorluyor, ambargolara karşılık verebiliriz!
08:07 Bugün hava nasıl olacak: Sıcaklıklar düşüyor, Türkiye aybar kar fırtınasına hazırlanıyor!
08:00 Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı
07:58 Zelenski'den bir meydan okuma daha: Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum!
01:52 Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! Saniye saniye kamerada
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 08:42:59. #1.13#
SON DAKİKA: "Sen kadınsın, kadından şoför mü olur?" diyenlere inat servis şoförü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement