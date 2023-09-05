Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda?

Yeni Türkü yarışması Sen Türkülerini Söyle yeni bölümleriyle her hafta Salı günü saat 20:00'de ekranlara gelmektedir. Sen Türkülerini Söyle CANLI izleme linki var mı? Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda?

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TRT 1'in yeni Türkü yarışması Sen Türkülerini Söyle yeni bölümleriyle her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelmektedir.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Sen Türkülerini Söyle programının 5 jürisi vardır.

Jürilerin isimleri şöyle:

• - Öykü Gürman

• - Emre Yücelen

• - İsmail Altunsaray

• - Aysun Gültekin

• - Cengiz Özkan

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman (d. 4 Ağustos 1982, İstanbul), Türk pop ve flamenko şarkıcısı, oyuncu. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.

EMRE YÜCELEN KİMDİR?

Emre Yücelen 26 Temmuz 1976 Sakarya doğumludur. 47 yaşında olan Emre Yücelen müzisyendir. Lise yıllarında Etwox müzik grubunu kurdu. Emre Yücelen, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Opera Şan bölümünü kazanmıştır. Ayrıca 2 yıl Jeoloji Mühendisliği eğitimi de aldı. Emre Yücelen 2004 senesinde İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Birçok müzik aletini çalabilen Emre Yücelen Youtube kanalında müzik ile ilgili eğitim, ses analizleri, müzik sohbetleri vb. içerikler yayınlamaktadır. Emre Yücelen TRT 1'de yayınlanan Sen Türkülerini Söyle programının jüri kadrosunda yer almaktadır.

İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?

İsmail Altunsaray (d. 19 Ağustos 1980, Kırşehir), Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Türk saz ve ses sanatçısı.

AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR?

Aysun Gültekin (1963, İspir, Erzurum), TRT Türk halk müziği şarkıcısıdır.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise öğrenimini Ağrı Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Ağrı Halk Eğitim Korosundayken katıldığı TRT'nin açmış olduğu radyo sınavlarını kazanarak 1982 yılında TRT Erzurum Radyosu'nda alaylı olarak göreve başladı. Esat Kabaklı'dan müzik eğitimi alan Gültekin, 1992 yılında TRT İstanbul Radyosu'na tayin oldu.

2008 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçildi. Sanatçı Sakarya Fırat, Pars: Narkoterör, Yabancı Damat, Köprü, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde türküler seslendirmiştir. 2008 yılında Anadolu Ninnileri isimli albüm projesinde yer almış, TRT stüdyolarında gerçekleştirdiği bazı türkü kayıtları da Bala Sarhoş adıyla TRT tarafından albüm olarak yayımlanmıştır. 16 Aralık 2011 tarihinde TRT Harbiye stüdyosunda verdiği konserle TRT'deki görevinden ayrılmıştır.

CENGİZ ÖZKAN KİMDİR?

Cengiz Özkan (1967, Divriği, Sivas), Türk müzisyen ve bağlama sanatçısı.

Erken yılları ve eğitimi

İlk öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü'ne girdi. 1991'deki mezuniyetinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sanat Dalı Türk halk müziği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı'nda iki yıl, İzmit Belediye Konservatuvarı'nda iki yıl, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda üç yıl süreyle öğretmen ve icracı olarak çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında birçok konser verdi.

Tek başına Kırmızı Buğday, Ah İstanbul, Saklarım Gözümde Güzelliğini ve Gelin adlı albümleri Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Yine 2001 yılında Kalan Müzik'ten piyasaya sunulan bir diğer çalışması olan Yare Dokunma albümünü de ise Malatya Arguvan'lı Türk halk müziği ses sanatçısı ve folklorcü Muharrem Temiz ile yapmışlardır. Ardından 2007 Eylül ayında bir özel televizyon kanalında yayına başlayan Pusat adlı dizide mahkûm bir ozanı canlandırmıştır, 1989'da girdiği TRT İstanbul Radyosu'nda saz sanatçısı olarak çalışmaya devam eden Cengiz Özkan evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

TRT radyosunda Turan Engin, Ali Ekber Çiçek, Tuncer İnan, Nida Tüfekçi ile beraber

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE CANLI İZLEME LİNKİ

Sen Türkülerini Söyle programını TRT 1platformlarından canlı izleyebilirsiniz.