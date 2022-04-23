Serebral palsi hastası İnci'nin 23 Nisan sevinci - Son Dakika
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Serebral palsi hastası İnci'nin 23 Nisan sevinci

23.04.2022 16:31
Serebral palsi hastası İnci'nin 23 Nisan sevinci

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılan 9 yaşındaki serebral palsi hastası İnci Nazlı, kutlamaların coşkusunu arkadaşlarıyla yaşadı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılan 9 yaşındaki serebral palsi hastası İnci Nazlı, kutlamaların coşkusunu arkadaşlarıyla yaşadı.

Hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken, Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nazlı, arkadaşları ve öğretmeni Canan Şen ile hazırladıkları gösteriye katıldı. Yürüteçle gösteriye çıkan Nazlı, izleyicilerden alkış aldı.

Gösteriyi izleyen Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, İnci ve annesi Zehra Nazlı ile öğretmen Canan Şen'i tebrik etti.

Açıkgöz, fedakarlığından dolayı anne Zehra Nazlı'ya "Yılın Annesi" ödülü verdi.

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Ulusal Egemenlik, Saraykent, 23 Nisan, Yozgat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Serebral palsi hastası İnci'nin 23 Nisan sevinci - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serebral palsi hastası İnci'nin 23 Nisan sevinci - Son Dakika
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