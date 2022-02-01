Üye Girişi
Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını "torunları" tiyatro sahnesinde anlatacak - Son Dakika

Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını "torunları" tiyatro sahnesinde anlatacak

01.02.2022 13:52
Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını "torunları" tiyatro sahnesinde anlatacak

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinde eğitimlere katılan Kocaseyit Tiyatro Grubu, oyunlarını sahnelemeye başladı.

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinde eğitimlere katılan Kocaseyit Tiyatro Grubu, oyunlarını sahnelemeye başladı.

Belediye bünyesinde kurulan Kocaseyit Tiyatro Grubundaki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine gruplar halinde sanat eğitimi veriliyor.

Yazar ve yönetmen Hüseyin Türe tarafından üçer aylık dönemlerde verilen eğitimlerde genç adaylara diksiyon ve sahne duruşu eğitimine tabi tutuluyor. 17 öğrencinin katıldığı eğitimlerde ilk sahne deneyimini Havran Kültür Merkezinde 4 perdelik "Güler Misin Ağlar Mısın?" adlı oyunla yaşayan grup izleyenlerden büyük alkış topladı.

Öğrenciler, 18 Mart'ta ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla Seyit Onbaşı'nın hayatını anlatan bir oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Türe'nin yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Önce Vatan" adlı oyun, Seyit Onbaşı'nın köyünden çıkıp Çanakkale Savaşları'na katılması ve cephede silah arkadaşlarıyla sergiledikleri kahramanlığı konu alıyor.

Türe, AA muhabirine, 2014 yılından bu yana ilçede tiyatro eğitimi verdiklerini söyledi.

Hedeflerinin gençleri temelden alıp sahne ile buluşturmak ve onların arzuladığı sanatçı ruhunu kazandırmak olduğunu belirten Türe, "Belediyemiz çok büyük destekler veriyor. Yönetmen ve yazar olarak arkadaşlara her zaman iyiyi, doğruyu, güzeli, sanatçı olmayı, güzel ruhlar taşımayı, milletimize hizmet etmeyi anlattık." dedi.

Türe, tamamen amatör öğrencilerden seçilen tiyatro grubunun, gönüllülerden oluştuğunu dile getirdi.

Temel eğitim, diksiyon ve sahne eğitiminin ardından oyuncu adaylarıyla oyun çalışmaları yaptıklarını bildiren Türe, "Şu anda onları güzel oyunlarla buluşturduk, izleyici ile buluştuk. Kendilerini tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek." ifadesini kullandı.

Tiyatro sanatında ilerlemek istiyorlar

Grup üyelerinden üniversite öğrencisi Sertan Deniz ise çocukluğundan itibaren ilgi duymaya başladığı tiyatroculukta Türe sayesinde gelişme kaydettiğini, bunu daha ileriye götürmeye çalıştığını anlattı.

Doğan Ünal, 2017'den bu yana tiyatroyla iç içe olduğunu aktararak "Her zaman aynı heyecan ve sevinç var. Sahnelerde olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah bu dalda ilerleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite öğrencisi Cihan Üstündağ da tiyatroya başladığından bu yana kendisini çok mutlu ve huzurlu hissettiğine değinerek "Kendimi tiyatroda daha çok geliştirebileceğimi inanıyorum. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Üç aydır eğitim alan oyuncu adayı Derya Yüce, sahneledikleri ilk oyuna çıkarken aşırı heyecanlı olduğunu söyledi.

Türe sayesinde endişelerini yendiğini dile getiren Yüce, ekipte yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Grubun en küçük oyuncusu Yağmur Biçer ise "Tiyatrocu olmak çok iyi bir şey. Buraya geldiğimde çok heyecanlıydım. Hüseyin hoca bizi yönetti, heyecanınızı yenmemizi sağladı. Bu oyuna başlamadan önce çok heyecanlıydık ama oyuna başladıktan sonra yapabildik, iyi oldu." dedi.

YORUMLAR
500

Üniversite, Çanakkale, oyunlar, Tiyatro, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını 'torunları' tiyatro sahnesinde anlatacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
13:10 TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:57:33. #1.12#
SON DAKİKA: Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını "torunları" tiyatro sahnesinde anlatacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement