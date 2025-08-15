Simge ve Mabel Matiz'den İstanbul'a Yüksek Doz Aşk ve Estetik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Simge ve Mabel Matiz'den İstanbul'a Yüksek Doz Aşk ve Estetik

15.08.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, Türkiye'nin erişimi en yüksek yaşam festivali İstanbul Festivali'nin 14 Ağustos gecesi, Festival Park Yenikapı'da iki ayrı evreni aynı sahnede buluşturdu.

Türk pop müziğinin enerjisiyle öne çıkan ismi Simge Sağın ve ardından sahneye çıkan, özgün tarzıyla milyonlara ilham veren Mabel Matiz, seyircilere hem dans hem duygu dolu bir gece yaşattı.

Simge'yle Ritim Yükseldi, Alan Enerjiyle Doldu

Sahneye ilk çıkan isim Simge, festivalin 14 Ağustos gecesine yüksek enerjisiyle damga vurdu. Daha ilk şarkısıyla kalabalığı ayağa kaldıran sanatçı, güçlü vokali, dinamik ritimleri ve etkileyici sahne şovuyla alanı kısa sürede bir açık hava dans pistine çevirdi. Simge'nin seyirciyle kurduğu içten bağ, konserin ritmini her an üstte tuttu. Alanın dört bir yanından yankılanan ezgilerle birlikte, kalabalık zaman zaman tek bir ses gibi Simge'ye eşlik etti.

Işıltılı kostüm tercihi, sahne üzerindeki bitmeyen enerjisi ve seyircilerle kurduğu samimi, sıcak diyaloglarla geceye bambaşka bir renk katan Simge, konseri zirvede kapattı. Bu unutulmaz kapanış, uzun süre dinmeyen alkışlar ve tezahüratlarla taçlandı.

Mabel Matiz'le İstanbul Gecesi Bir Sanat Eserine Dönüştü

Simge'nin ardından sahneye çıkan Mabel Matiz, ilk andan itibaren Festival Park Yenikapı'yı başka bir boyuta taşıdı. Sahneye adım attığı anda başlayan alkışlar ve tezahüratlar, gecenin büyüsünü daha ilk dakikadan ilan etti. Mabel Matiz, "Kömür", "Müphem", "Karakol" gibi şarkılarıyla seyircilere adeta bir müzikal yolculuk yaşattı. Ünlü sanatçının sahne tasarımı, kostümü ve performansıyla her bir parça, görsel ve duygusal bir şölene dönüştü.

Kimi zaman dans ettiren, kimi zaman duygularla sahneyi saran Mabel Matiz'in seyirciye en büyük sürprizlerinden biri Bengü Beker oldu. Mabel Matiz'in sahnesine konuk olan Bengü Beker, "Pişman Boy" şarkısıyla on binleri eğlendirdi. Ardından yeniden sahneye çıkıp seyircisiyle buluşan Mabel Matiz, gecenin sonuna kadar büyük bir coşkuyla şarkılarını seslendirdi.Konserin sonunda, seyircinin büyük alkışlarıyla yeniden sahneye çıkan Mabel Matiz, "Yaşım Çocuk" şarkısıyla gecenin finalini yaptı.

Festival Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos tarihleri arasında müzikten gastronomiye, deneyim alanlarından çocuk etkinliklerine uzanan zengin içeriğiyle şehrin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Festival Park Yenikapı'da her akşam binlerce kişiyi buluşturan konser serisi, 15 Ağustos gecesi Ati242 ve Sagopa Kajmer'in sahne almasıyla hız kesmeden sürecek.

Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Simge ve Mabel Matiz'den İstanbul'a Yüksek Doz Aşk ve Estetik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İzmir için korkutan uyarı 1 milyon kişi susuzluk riski altında İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında
Jhon Duran’ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia ''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Erdal Türkmen’in şaşırtan yeni hayatı Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı Manchester City, Donnarumma ile anlaştı

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
23:30
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
14:13
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
14:13
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
14:12
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
14:06
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı Evden kanlı zıbın ele geçirildi
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı! Evden kanlı zıbın ele geçirildi
13:55
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!
13:48
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
13:46
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 09:47:30. #7.13#
SON DAKİKA: Simge ve Mabel Matiz'den İstanbul'a Yüksek Doz Aşk ve Estetik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.