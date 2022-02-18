Şırnak Üniversitesi öğrencileri kentin kültürel değerlerini duvara resmetti - Son Dakika

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, yerleşkeyi çevreleyen metrelerce uzunluktaki duvarı tuvale dönüştürdü.

Bölümün İran asıllı Dr. Öğretim Üyesi Aligholi Mardani, öğrencileri ile kampüsü çevreleyen duvarlara kentin tarihi ve kültürel değerlerini resmetmeye karar verdi.

Mardani, bu sayede yeteneklerini keşfetmeleri, öz güvenlerini artırmayı hedeflediği öğrencileri ile 3 metre yüksekliğinde, 47 metre uzunluğundaki duvarı birbirinden güzel yağlı boya resimlerle süsledi.

15 öğrencinin katıldığı çalışmada duvara, kömür ocaklarında çalışan işçiler, Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejler, balı ile ünlü Beytüşşebap ilçesine ilişkin arı figürleri ile Cizre ilçesindeki Yafes Köprüsü ve Kırmızı Medrese gibi tarihi değerler resmedildi.

"Daha büyük projelerle devam edeceğiz"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Selcen Yücelen, AA muhabirine, öğrencilerin kentin kültürel ve tarihi değerlerini yerleşkenin duvarına yansıttığını söyledi.

Yücelen, Mardani'nin bu çalışmanın öncüsü olduğunu ifade ederek, "Kendisi İran'da büyük çapta duvar resimleri yapmış deneyimli bir hocamız. Daha büyük projelerle devam edeceğiz. Amacımız, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak neler yaptığımızı göstermekti. Resmin hayatta ne kadar önemli bir yeri olduğu ile ilgili güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz bu sayede hem birlikte çalışmış oluyor hem bilmedikleri bazı kültürleri öğrenmiş oluyorlar." diye konuştu.

"Farklı yerlerde de bu çalışmayı yapacağız"

Dr. Öğretim Üyesi Aligholi Mardani de bu çalışma sayesinde kampüse ayrı bir renk kattıklarını belirtti.

Bu çalışmayı öğrencilerin kendilerini geliştirmesi açısından da çok önemsediklerini dile getiren Mardani, çalışmayı valilik ve belediye desteğiyle kentte yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Mardani, "Sadece burası değil, farklı yerlerde de bu çalışmayı yapacağız. Bu bir ilk. Amacımız öğrencilerin bu işe devam etmesi. Duvar resmi kültürü Şırnak'ta pek yaygın değil. Duvar resmi öğrencilere cesaret verir, çünkü farklı bir aşamadır. Tuval resimlerden farklıdır. Öğrenci burada o cesareti bulur. Çizgi, desen ve renk anlayışıyla temelde ne öğrenmiş ise büyük boyuta yansıtır." dedi.

"Üniversitemizden başlayarak birçok yeri renklendirmeyi düşünüyoruz"

Çalışmaya katılan öğrencilerden Mizgin Çelik, bu sayede kendini geliştirdiğini, öz güveninin arttığını ifade etti.

Şırnak'ın kültürünü resimlemeye çalıştıklarını belirten Çelik, çalışmanın sonuçlarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Hadi Belge de duvar çalışmasının kendilerine çok şey kattığını söyledi.

Belge, "Üniversitemizden başlayarak birçok yeri renklendirmeyi düşünüyoruz. Şırnak'ın kültürünü ele aldık, bunun üzerinde durduk. Şırnak'a özgü kültürü yansıttık. Daha farklı çalışmalarımız da olacak." şeklinde konuştu.