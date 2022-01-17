Üye Girişi
Sivas'a ait bu lezzet en az 6 kişiyle yapılıyor, yapımı saatler sürüyor - Son Dakika

Sivas'a ait bu lezzet en az 6 kişiyle yapılıyor, yapımı saatler sürüyor

17.01.2022 12:14

Sivas'a ait bu lezzet en az 6 kişiyle yapılıyor, yapımı saatler sürüyorSİVAS Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan tel helva en az 6 kişinin kol kuvveti ile şarkılar türküler söylenerek yapılıyor, yapımı saatler sürerken tadına ise doyulmuyor.

Sivas'a ait bu lezzet en az 6 kişiyle yapılıyor, yapımı saatler sürüyor

SİVAS Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan tel helva en az 6 kişinin kol kuvveti ile şarkılar türküler söylenerek yapılıyor, yapımı saatler sürerken tadına ise doyulmuyor.

Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan ve bin bir zahmetle yapılan tel helva kültürü günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor. Şeker, su, tereyağı, un ve limon tuzu kullanılarak hazırlanan karışım en az 6 kişinin kol kuvveti ile çekilerek hazırlanıyor. Sivas tel helvası genellikle soğuk kış günlerinde köy odalarında düzenlenen köy eğlenceleri sırasında hazırlanıyor. Hazırlanışında; un pembeleşinceye kadar kavrulurken şeker kaynatılarak macun kıvamına getiriliyor. Katılaşan şeker her tarafı yağlanmış olan tepsiye dökülüyor. Ardından soğuma süreci başlıyor. Karışımın soğumasından sonra usta macunu inceltiyor ve ardından helvayı çekecek olanlar tepsinin etrafına dizilerek macunu çekmeye başlıyor. 6 kişi ile yaklaşık 1 saat süren işlemin ardından tel helva hazır hale geliyor. Yapımı saatler sürse de helvanın lezzeti damak çatlatıyor.

Bu helvanın yapılışı bir kültür

Birlik ve beraberlik ve türküler eşliğinde bu kültürü yaşatmaya çalışan tel helva ustası Murat Aygün, bu kültürün Sivas'ta gelenek olduğunu fakat şuanda unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Bu geleneğimiz çocukluğumuzda büyüklerimizin bize yapmış, göstermiş olduğu bir gelenektir. Birlik beraberlik içerisinde kaynaşmayı sağlayan tel helvamızdır. Uzun kış günlerinde yapılır. Sivas'ta sıra gezmeleri olur, mahalleler toplanıp ayda bir komşu ziyaret edilir. Ziyaret aşamasında da böyle bir birliktelik, böyle bir tatlı yapılır. Bu Sivas'ta geleneksel bir haldeydi ama şuanda unutulmaya yüz tutmuş bir kültürümüz oldu" dedi.

"Telefonlar çıktı artık bir araya gelemiyoruz"

Tel helva ustası Aygün, insanların televizyonlar ve telefonlar çıktıktan sonra artık bir araya gelemediklerini söyleyerek, "Biz her sene bunu yapıyorduk fakat pandemiden dolayı 2 senedir bir araya gelemiyorduk. Bu vesileyle burada bir araya gelip birliği beraberliği temsil ettik. Bu tel helvası yapımı gerçekten emek istiyor ama lezzetiyle ilgi topluyor. Tel helvamız şeker, su, limon tuzu ve undan yapılıyor. Önce şekerimizi su ile kaynatıp belli bir kıvama gelince limon tuzu atıyoruz. Bu ağda şekline geliyor bir tepsiyi yağlayıp karın üzerinde tepsiye dökerek soğutma işlemi yapıyoruz. Ondan sonra elimize alıp beyazlatma işlemi yapıyoruz. Daha sonra kavurduğumuz unu tepsimize dökerek bu tepsinin etrafında birliği beraberliği temsil eden 6-8 kişi toplanarak el birliğiyle bir yandan katlayıp bir yandan çekerek tel haline getiriyoruz. Bunun asıl amacı birlik beraberlik temsil eden kültürümüz olduğu için biz bunu unutmadık unutmayacağız da her zamanda yapacağız. Mümkün olduğu kadar hem öğretiyoruz hem de kültürümüzü yaşatıyoruz" dedi.

Sivas'a ait bu lezzet en az 6 kişiyle yapılıyor, yapımı saatler sürüyor
Sivas'a ait bu lezzet en az 6 kişiyle yapılıyor, yapımı saatler sürüyor
Sivas'a ait bu lezzet en az 6 kişiyle yapılıyor, yapımı saatler sürüyor

YORUMLAR
500

Sivas, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'a ait bu lezzet en az 6 kişiyle yapılıyor, yapımı saatler sürüyor - Son Dakika


Yanan evde, çocuklara kendi oksijen maskesini takan itfaiyeci kalp krizi geçirdi Yanan evde, çocuklara kendi oksijen maskesini takan itfaiyeci kalp krizi geçirdi         
12:19
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
Onlarca motosikletli kişi, bastıkları köyde 50 kişiyi öldürdü Onlarca motosikletli kişi, bastıkları köyde 50 kişiyi öldürdü         
12:02
1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün! 1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün!         
11:34
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Survivor'da tedirgin eden kaza! Parkurdan kopan makara Hikmet'in kaşına isabet ediyor Survivor'da tedirgin eden kaza! Parkurdan kopan makara Hikmet'in kaşına isabet ediyor         
09:31
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46
Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti         
07:31
Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi         
07:29
Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş         
20:44
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28

Son Dakika Haberleri
12:18 Yanan evde, çocuklara kendi oksijen maskesini takan itfaiyeci kalp krizi geçirdi
12:17 Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar
12:01 Onlarca motosikletli kişi, bastıkları köyde 50 kişiyi öldürdü
11:57 Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti
11:55 Yanan otomobilde 2 çocuk babası uzman çavuşun cesedi bulundu
11:54 Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi
11:39 Ebrar Karakurt sevgilisinden ayrıldı mı?
11:37 17 Ocak, saat 11.39! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,49'dan işlem görüyor
11:35 Hem moral bozdu hem müjde verdi! Pfizer CEO'su: Koronavirüs uzun yıllar boyunca devam edecek ama bu son yasaklar!
11:32 Diyanet-Sen'den tepki gecikmedi! Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı için: Kesinlikle kabul edilemez
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 12:23:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'a ait bu lezzet en az 6 kişiyle yapılıyor, yapımı saatler sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement