Sivas\'ta Nevruz Bayramı Kutlandı

Sivas'ta Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Vali Yılmaz Şimşek, Zanaatkarlar Çarşısı ve Müzesi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi, köklü kültürün en anlamlı değerlerinden biri olan Nevruz Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayan Şimşek, "Nevruz, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan, milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahip olan kadim bir bayramdır. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkaslar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanan bu anlamlı gün, farklı toplulukları, farklı renkleri ve farklı gönülleri aynı sevgi, aynı muhabbet ve aynı kardeşlik ikliminde buluşturmaktadır." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise Nevruz'un demir dağın eritilip Ergenekon'dan çıkışın bir başlangıcı olduğunu ifade etti.

Uzun, Nevruz'un Türklerin yeniden tarih sahnesine çıktıkları bir tarih olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, Şimşek ve protokol üyeleri, demir dövüp, yumurta tokuşturdu.

Programda il protokolü, yakılan Nevruz ateşinin üstünden atladı.

Program, okçuluk ekibinin gösterisiyle sona erdi.