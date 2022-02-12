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Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar altında güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika

Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar altında güzel görüntü oluşturdu

12.02.2022 11:01
Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar altında güzel görüntü oluşturdu

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenilerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenilerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla park ve mesire alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda, Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışının ardından kartpostallık görüntü oluştu.

Mesire alanında kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Güzel manzarayı fırsat bilenler, Hobbit Evleri'nin bulunduğu bölgede fotoğraf çektirdi.

Sivas'taki Hobbit Evleri kar altında güzel görüntü oluşturdu
Sivas'taki Hobbit Evleri kar altında güzel görüntü oluşturdu
Sivas'taki Hobbit Evleri kar altında güzel görüntü oluşturdu
Sivas'taki Hobbit Evleri kar altında güzel görüntü oluşturdu

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Sivas Belediyesi, Paşabahçe, Sivas, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'taki 'Hobbit Evleri' kar altında güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika


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