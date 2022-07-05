Son Dakika | 24. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda kazananlar açıklandı - Son Dakika
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Son Dakika | 24. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda kazananlar açıklandı

05.07.2022 10:24
Son Dakika | 24. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda kazananlar açıklandı

Son dakika kültür sanat haberine göre Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde END Productions tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanından bine yakın katılım olan "Liseler Arası Müzik Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde END Productions tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanından bine yakın katılım olan "Liseler Arası Müzik Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır çevrim içi gerçekleştirilen yarışmada 30 ilden 164 performans yarıştı.

Kazananlar, Turhan Yükseler, Serhat Hacıpaşalıoğlu, Tarkan Gözübüyük, Aşkın Nur Yengi, Seyyal Taner ve Günay Acar'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Finale kalan okulların kazananları, yüzde 75 jüri değerlendirmesi, yüzde 25 seyircilerden gelen oylar sonucunda belirlendi.

Yarışmada, grup olarak "İcra" kategorisinde birinci, İstanbul TED Atakent Koleji, ikinci İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi, üçüncü İstanbul Özel Alman Lisesi, "Orkestra" dalında birinci İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi, ikinci İstanbul TED Atakent Koleji, üçüncü İstanbul Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi ve Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi oldu.

"Grup kız solist" kategorisinde birinciliği İstanbul Özel Alman Lisesi, ikinciliği İstanbul TED Atakent Koleji, üçüncülüğü Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi elde ederken, erkek solist dalında da birinciliğe Aydın Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi, ikinciliğe Adana 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, üçüncülüğe İzmir Mustafa Kemal Anadolu Lisesi değer görüldü.

"Grup enstrüman" dalında birinci İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden baterist Sarp Evren, ikinci İstanbul Özel Alman Lisesi'nden bas gitarist Can Karamızraklı, üçüncüler Bodrum TED Bodrum Koleji'nden saksafoncu Zeki Kenan Köseoğlu ve İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi'nden santur çalan Baran Kuşça oldu.

Jüri Özel Ödülü'nü grup olarak İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü, kişi olarak Bursa Özel Çakır Anadolu Lisesi'nden piyanist Timuçin Günaydın kazandı.

Beste kategorisinde birinci İstanbul TED Atakent Koleji'nden Su Azra Dayıoğlu, ikinci Ankara Ayhan Sümer Anadolu Lisesi'nden Emir Ayar, üçüncü Aydın Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi'nden Vedat Izgar oldu.

"Bireysel Enstrüman" kategorisinde birinciliği Borsa İstanbul Fen Lisesi'nden Harun Rojan Tanrıkulu elektro gitar ile, ikinciliği Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nden Rüzgar Şekerusta piyano ile elde etti. Üçüncülüğü ise Amasya Macit Zeren Fen Lisesi'nden Mert Yiğit Erdoğan piyano ile ve İstanbul TED Atakent Koleji'nden Can Akın klavye ile paylaştı.

"Bireysel Kız Solist" kategorisinde birinciliği İstanbul TED Atakent Koleji'nden Pınar Deren Tuzcuoğlu, ikinciliği İstanbul TED Atakent Koleji'nden Selin Arslan, üçüncülüğü İstanbul Kandilli Kız Lisesi'nden Gökçe Kalkan aldı.

"Bireysel Erkek Solist" dalında da birinci Amasya Anadolu Lisesi'nden Ömer Faruk Gülbüz, ikinci İzmir Bilnet Okulları'ndan Arda Sefer Ergenler, üçüncüler İstanbul TED Rönesans Koleji Anadolu Lisesi'nden Eren Keser ve Antakya Lisesi'nden İhsan Hamderi oldu.

D&R Özel Ödülü ise Bursa Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi'nden elektro gitarist Ayberk Güngör'e takdim edildi.

Spotlighter Özel Ödülü'ne de Ankara Sınav Koleji Özel Anadolu ve Fen Lisesi değer görüldü.

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Kaynak: AA

Serhat Hacıpaşalıoğlu, Anadolu Lisesi, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika | 24. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda kazananlar açıklandı - Son Dakika

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