Son dakika... "Çizgi Roman" ve "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" yarışması

Çalışma alanı yeni ödüllerle genişletilen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda; "Ulusal Çizgi Roman" Ödülü ve "Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" Ödülü için başvurular başladı.

Aydın Doğan Vakfı'dan yapılan açıklamada, "Toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması kapsamında geçtiğimiz sene ilk kez 'Ulusal Çizgi Roman' ve 'Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu' ödülleri de verilmişti" diye anımsatıldı ve eklendi: