Son dakika... "Çizgi Roman" ve "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" yarışması - Son Dakika

Son dakika... "Çizgi Roman" ve "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" yarışması

Son dakika... "Çizgi Roman" ve "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" yarışması
Son Güncelleme: 14.01.2021 16:40

Gelen son dakika haberlerine göre Çalışma alanı yeni ödüllerle genişletilen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda; "Ulusal Çizgi Roman" Ödülü ve "Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" Ödülü için başvurular başladı.

Çalışma alanı yeni ödüllerle genişletilen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda; "Ulusal Çizgi Roman" Ödülü ve "Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" Ödülü için başvurular başladı.

Aydın Doğan Vakfı'dan yapılan açıklamada, "Toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması kapsamında geçtiğimiz sene ilk kez 'Ulusal Çizgi Roman' ve 'Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu' ödülleri de verilmişti" diye anımsatıldı ve eklendi:

"Aydın Doğan Ulusal Çizgi Roman Ödülü ve Aydın Doğan Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü için başvurular, bu sene 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılabiliyor. "Başvuru formu ve katılım koşulları detaylarına Aydın Doğan Vakfı resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor."Çalışmalarına yeni fırsatlar ekleyerek, sanat ve yaratıcılık alanına desteğini artıran Aydın Doğan Vakfı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yeni alanların gelişmesi için olanaklar yaratmayı, deneyimli jüri üyeleri ile ödül kazananları arasında etkileşim sağlamayı, çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üretiminin ulusal düzeyde desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Aydın Doğan Vakfı, Aydın Doğan, Çizgi Roman, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika... 'Çizgi Roman' ve 'Çocuk Kitabı İllüstrasyonu' yarışması - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Paul Pogba'nın doping testi pozitif!
18:35 Son Dakika: Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi
18:33 Ermenistan maçında tepki almıştı! Stefan Kuntz: Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim
18:32 Hong Kong'da genç kız, canlı yayın sırasında tacize uğradı
18:00 Son Dakika! Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan krizinin çözümü için devrede: Aliyev'in ardından bu kez de Paşinyan ile görüştü
17:59 Antalyaspor'un oyuncusu Naldo'nun oğlunun şimdi de beyin bulgularına bakılacak
17:42 Rusya'dan tehdit gibi uyarı: ABD yakında 11 Eylül tarzı bir saldırıya maruz kalabilir, ancak bu kez nükleer silahla
17:26 İzmir'de Atatürk Anıtı'na, "Boş yapma Atatürk" yazan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
17:13 Fatih Terim'in ''Seni milli takıma geri istiyoruz'' diyen taraftara verdiği tepki çok konuşulur
17:11 6 yaşındaki çocuk gelin davasının tutuklu sanıklarından biri için tahliye kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 19:06:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... "Çizgi Roman" ve "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu" yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement