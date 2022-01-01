Üye Girişi
Son dakika haber: Bedensel engelli küçük kız akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayaline kavuştu - Son Dakika

Son dakika haber: Bedensel engelli küçük kız akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayaline kavuştu

01.01.2022 10:33
Son dakika haber: Bedensel engelli küçük kız akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayaline kavuştu

Son dakika habere göre Düzce'de yaşayan 9 yaşındaki doğuştan engelli Senanur Yeşilyurt'un akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayalini hayırseverlerin desteğiyle Düzce Sevdalılar ve Yardımlaşma Derneği yeni yıl hediyesi olarak gerçeğe dönüştürdü.

Düzce'de yaşayan 9 yaşındaki doğuştan engelli Senanur Yeşilyurt'un akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayalini hayırseverlerin desteğiyle Düzce Sevdalılar ve Yardımlaşma Derneği yeni yıl hediyesi olarak gerçeğe dönüştürdü.

Omurilik açıklığı (spina bifida) rahatsızlığıyla dünyaya gelen 2. sınıf öğrencisi Yeşilyurt, ailesinden akülü tekerlekli sandalye ve tablet isteğinde bulundu.

Aile, Derneğe ulaşarak kızlarının talebini iletti. Dernek üyeleri, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri akülü tekerlekli sandalye ve tableti yeni yıl hediyesi olarak küçük kıza ulaştırdı.

Yeni yıla hayalindeki cihazlarla giren Yeşilyurt'un mutluluğu gözlerinden okundu.

"Çocukların gülmesi, sosyal hayata katılması bizim için çok önemli"

Dernek üyelerine teşekkür eden Yeşilyurt, "Abilerim evime gelerek hediyeleriyle beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım. Tablet ihtiyacım vardı. Evde dolaşmak için akülü tekerlekli sandalyemi de aldım. Sağa sola çarpıyorum ama alışacağım." diye konuştu.

Dernek başkanı Reşit Kurt da küçük kızın isteklerinden haberdar olduktan sonra hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Bu cihazları yeni yıl hediyesi olarak Yeşilyurt'a ulaştırmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kurt, "Senanur mutlu, biz de mutluyuz. Senanur'un gözlerindeki sevinci ve mutluluğu görünce tarifi olmayan bir duygu yaşıyoruz. Dernek olarak her zaman 'Çocuk gülerse dünya güler.' düşüncesiyle hareket ediyoruz. Çocukların gülmesi, sosyal hayata katılması bizim için çok önemli. Çocuklar için de çok önemli, onlara da bir moral oluyor. Çocuklarımızı evde dört duvar arasında bırakmak istemiyoruz. Elimizden geldiği kadar da çocukları gezdirmeye çalışıyoruz." dedi.

Son dakika haber: Bedensel engelli küçük kız akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayaline kavuştu
Son dakika haber: Bedensel engelli küçük kız akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayaline kavuştu
Son dakika haber: Bedensel engelli küçük kız akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayaline kavuştu
Son dakika haber: Bedensel engelli küçük kız akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayaline kavuştu

YORUMLAR
500

Yeşilyurt, Yeni Yıl, Engelli, Tablet, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber: Bedensel engelli küçük kız akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayaline kavuştu - Son Dakika


Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi         
10:29
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı         
09:35
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
"Tebliğciler" Taksim'de! Yeni yıl kutlamalarına katılan vatandaşlara bildiri dağıttılar "Tebliğciler" Taksim'de! Yeni yıl kutlamalarına katılan vatandaşlara bildiri dağıttılar         
00:40
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 11:23:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Bedensel engelli küçük kız akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayaline kavuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement