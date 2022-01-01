Son dakika haber: Bedensel engelli küçük kız akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayaline kavuştu - Son Dakika

Düzce'de yaşayan 9 yaşındaki doğuştan engelli Senanur Yeşilyurt'un akülü tekerlekli sandalye ve tablet hayalini hayırseverlerin desteğiyle Düzce Sevdalılar ve Yardımlaşma Derneği yeni yıl hediyesi olarak gerçeğe dönüştürdü.

Omurilik açıklığı (spina bifida) rahatsızlığıyla dünyaya gelen 2. sınıf öğrencisi Yeşilyurt, ailesinden akülü tekerlekli sandalye ve tablet isteğinde bulundu.

Aile, Derneğe ulaşarak kızlarının talebini iletti. Dernek üyeleri, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri akülü tekerlekli sandalye ve tableti yeni yıl hediyesi olarak küçük kıza ulaştırdı.

Yeni yıla hayalindeki cihazlarla giren Yeşilyurt'un mutluluğu gözlerinden okundu.

"Çocukların gülmesi, sosyal hayata katılması bizim için çok önemli"

Dernek üyelerine teşekkür eden Yeşilyurt, "Abilerim evime gelerek hediyeleriyle beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım. Tablet ihtiyacım vardı. Evde dolaşmak için akülü tekerlekli sandalyemi de aldım. Sağa sola çarpıyorum ama alışacağım." diye konuştu.

Dernek başkanı Reşit Kurt da küçük kızın isteklerinden haberdar olduktan sonra hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Bu cihazları yeni yıl hediyesi olarak Yeşilyurt'a ulaştırmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kurt, "Senanur mutlu, biz de mutluyuz. Senanur'un gözlerindeki sevinci ve mutluluğu görünce tarifi olmayan bir duygu yaşıyoruz. Dernek olarak her zaman 'Çocuk gülerse dünya güler.' düşüncesiyle hareket ediyoruz. Çocukların gülmesi, sosyal hayata katılması bizim için çok önemli. Çocuklar için de çok önemli, onlara da bir moral oluyor. Çocuklarımızı evde dört duvar arasında bırakmak istemiyoruz. Elimizden geldiği kadar da çocukları gezdirmeye çalışıyoruz." dedi.