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Son dakika haber! Kayseri'de öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika

Son dakika haber! Kayseri'de öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı

08.01.2022 13:29
Son dakika haber! Kayseri'de öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı

Son dakika haberi... Kayseri'de öğrenciler, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla hazırlanan etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'na Erciyes'ten kamyonla getirilen kar üstünde şehitleri andı.

Kayseri'de öğrenciler, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla hazırlanan etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'na Erciyes'ten kamyonla getirilen kar üstünde şehitleri andı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Sarıkamış şehitlerini anma programı için Erciyes Dağı'ndan kamyonla getirilen kar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki alana döküldü. 107 yıl önceki askerlerin kıyafetlerini taşıyan öğrenciler, kar üstüne yatarak şehitleri andı.

Programa katılan 107 öğrenci ellerinde "Sarıkamış ayazdır, destandır Sarıkamış", "Eş hele dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları" yazılı pankartlarla mehter takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Programa katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu topraklarının vatan yapılmasını sağlayan tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Atalarımızın çektiği zorlukları ve o şartları ifade eden bir etkinlik oldu. Rus komutanın da ifade ettiği gibi 'Biz teslim alacaktık ama onlar Allah'a teslim olmuşlar' diyerek askerlerimizin donarak şehit olması hepimiz için yaralayıcı ve üzücü. Geçmişimizi ve tarihimizi iyi okumamız gerekiyor. Doğu cephesinde olan bitenleri yeniden bu anlayış içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu vatanın kolay kazanılmadığını, vatanımıza göz diken hainlerin dün de bugün de eksik olmadığını bilerek ay yıldızlı Türk bayrağımıza sahip çıkmamız gerekiyor."

Konuşmanın ardından vatandaşlar asker kıyafeti giyen öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Erciyes, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber! Kayseri'de öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika


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