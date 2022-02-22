Üye Girişi
Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor - Son Dakika

Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor

22.02.2022 12:46
Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor

Son dakika kültür sanat haberine göre Ürdün'de emekli asker Munir ez-Zevahire, kısıtlı imkanlarla prototipini yaptığı cihazla felçli hastaların hareket etmesini sağlamayı ve onlar için umut ışığı olmayı temenni ediyor.

Ürdün'de emekli asker Munir ez-Zevahire, kısıtlı imkanlarla prototipini yaptığı cihazla felçli hastaların hareket etmesini sağlamayı ve onlar için umut ışığı olmayı temenni ediyor.

Sağlam bir iradeyle başarılamayacak hiçbir şey olmadığını söyleyen Zevahire, AA muhabirine, kendi imkanlarıyla ürettiği cihaz hakkında bilgi verdi.

Zerka kentinin Birin bölgesinde yaşayan Zevahire, ordudan emekli olduğunu, rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji alanlarında çeşitli kurslara katılarak eğitimler aldığını aktardı.

Askerlikte aldığı kurs ve deneyimler ilham kaynağı oldu

Zevahire, omurilik hastalarının yeniden hareket etmesine yardımcı olan bir cihaz tasarlama fikrinin, askerlik sürecinde aldığı kurs, deneyim ve elde ettiği birikim sayesinde ortaya çıktığını söyledi.

"İhtiyaç, bütün icatların anasıdır" sözünden yola çıktığını anlatan Zevahire, çok sevdiği bir akrabasının düşme sonucu tamamen felç olduğunu ve maddi yetersizlikten dolayı gerekli cihazı alamadığını aktararak, serüvenine bu şekilde başladığını ifade etti.

Zevahire, "Kuzenlerimden biri üç buçuk yıl önce yüksek bir bölgeden düşerek omurgasını kırdı. Düşme sonucu felç oldu. Bir buçuk yıl sonra ayak parmaklarına iğne batırınca karıncalanma hissettiğini anladım ve iyileşmesi için bir umut olduğu kanaatine vardım." dedi.

Kuzeni için hareket etmesine yardımcı olacak bir cihaz aramaya çalıştığını aktaran Zevahire ancak buldukları cihazların fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve maddi yetersizlikten dolayı alamadıklarını dile getirdi.

Cihazın tasarımı ve kullandığı ekipmanla ilgili olarak Zevahire, bozuk bir koşu bandının zemin kısmını kullandığını, gövde kısmını demir borular ve hastanın vücudunu hareket ettirmesine yardımcı olacak küçük hidrolik krikolardan tasarladığını anlattı.

Cihazı kullanan kişilerde iyileşme görüldü

Zevahire, cihazı görenlerin ilk etapta ilkel ve basit oluşundan ötürü hiçbir sonuç alınamayacağı önyargısını taşıdığını ifade etti.

"Cihaz 400 kilograma kadar ağırlık taşıyor. Hastanın ayak ve ellerini çalıştırmasında, pelvis bölgesini güçlendirmesinde yardımcı oluyor. Ayrıca hastanın esneme egzersizleri yapması ve ayakta durabilmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullanan Zevahire, cihazı bir süredir kullanan kuzeni ve 4 kişinin durumlarında iyileşme görüldüğünü söyledi.

Zevahire, cihazından şöhret veya maddi kazanç elde etme isteği duymadığını, özel ihtiyaçları olan kişilere yardımcı olmak istediğini vurgulayarak, bunun için de ilgili kurumlardan projesine destek beklediğini aktardı.

Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor
Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor
Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor
Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor Köyünü ve yakınlarının evini yarım asırdır resmediyor Köyünü ve yakınlarının evini yarım asırdır resmediyor Sanayicilerden BAREM'e övgü Sanayicilerden BAREM'e övgü

Rehabilitasyon, Emekli, Ürdün, Asker, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:54 Rusya'nın bu bölgelere neden bu kadar değer verdiği anlaşıldı! İlk sebep dördüncü büyük maden alanı
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı Gülşen'e ait
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:58:43. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Ürdünlü emekli asker, kendi imkanlarıyla ürettiği cihazın felçli hastalara umut olmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement