Son dakika haber | Yerli oyun şirketinin ilk oyunu 'Back Streets' şubatta çıkıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Yerli oyun şirketinin ilk oyunu 'Back Streets' şubatta çıkıyor

Son dakika haber | Yerli oyun şirketinin ilk oyunu \'Back Streets\' şubatta çıkıyor
Son Güncelleme: 14.01.2021 10:33

Son dakika haberler... Eylül ayında 400 bin dolar yatırım alan yerli oyun şirketi Axell Studio, ilk oyunu Back Streets'in fragmanını yayınladı.

Eylül ayında 400 bin dolar yatırım alan yerli oyun şirketi Axell Studio, ilk oyunu Back Streets'in fragmanını yayınladı. Oyunun şubat ayında çıkması planlanıyor.

Pandemi sürecinde dijital içeriklere olan ilgi büyük artış gösterdi. 2021 yılında da oyun sektörü başta olmak üzere bu ilginin giderek artması bekleniyor. Oyun stüdyosu sayıları incelendiğinde ise Avrupa'da Londra'dan sonra en çok oyun stüdyosunun bulunduğu şehrin İstanbul olduğu görülüyor. Buna istinaden son dönemde Türk oyun sektörüne yönelik yatırımların 3 milyar dolara ulaşması, oyun sektöründe her biri birbirinden iddialı projelerin sayısını her geçen gün artırıyor.

Son olarak eylül ayında 400 bin dolar yatırım alan ve oyunseverlerin heyecanla beklediği yeni projesi ile merak uyandıran yerli oyun şirketi Axell Studio, ilk oyunu Back Streets'in fragmanını yayınladı. Hikaye ve oyun akışı noktasında dikkat çeken proje, gerçek zamanlı, online ve rekabetçi bir koşu oyunu olarak oyun tutkunlarının favorileri arasında yer almaya hazırlanıyor.

OYUNCULARI GERÇEK ZAMANLI BİR MÜCADELE BEKLİYOR

Back Streets'te temel hedefin, 3 kişinin gerçek zamanlı olarak mücadele edeceği haritada oyuncuların düşmanların üstesinden gelmesi olduğu görülüyor. Birbirinden farklı özel güçleri olan 6 karakterin yer aldığı oyun projesinde, oyuncuların koşunun galibi olmak için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Oyunda yer alacak sezonlar ile farklı içerikler ve yenilikler ise ilerleyen dönemlerde oyuncularla buluşacak.

Dünyada ve Türkiye'de yayınlanmış mobil oyunlarda oyun içi şehir detayları, hikaye ve ışıklandırmalara yeterince yer verilmediğine dair eleştirilere karşın Back Streets'in fragmanında bu detaylara hassasiyet gösterilmesi, oyunun kalitesine yönelik önemli bir fikir veriyor. Fragmanda ise ERA Corporation isimli teknoloji şirketinin Bolit şehrini koruma altına alması ve burada yaşayanların hayatlarının kısıtlandığı görülüyor. Ancak şehrin azılı suçlularından birinin tekrar görünmesiyle kentin kaderi, insanların 'Aykırılar' olarak hitap ettiği bir grubun eline geçiyor.

Fragmanın sonunda yer alan 'Be ready in February!' (Şubatta hazır olun!) cümlesi ise oyunseverlerde büyük merak uyandırıyor. Şubat ayında çıkması planlanan oyuna dair tüm gelişmeler, Axell Studio YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

ŞİRKETİN HEDEFİ, OYUNU DÜNYAYA DUYURMAK

Back Streets ile ilgili açıklamalarda bulunan Axell Studio CEO'su Onur Eyikul, "2021 yılı dijital oyun sektörü için büyük gelişmeler gösterecek. Hedefimiz Back Streets'i özellikle ABD, AB ülkeleri ve MENA bölgesinde global çapta oynanan bir oyun haline getirip küresel pazarda yerimizi almak. Hikayemiz için Back Streets evrenine 600 yapıdan oluşan bir şehir oluşturduk. Türkiye'den çıkan bir online mobil oyun girişimini dünyaya duyurmak adına profesyonel ekibimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber | Yerli oyun şirketinin ilk oyunu 'Back Streets' şubatta çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Yerli oyun şirketinin ilk oyunu 'Back Streets' şubatta çıkıyor - Son Dakika
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