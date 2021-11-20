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Son dakika haberi! Aydın'da 10 ayda operasyonlarda ele geçirilen 8 bin tarihi eser koruma altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Aydın'da 10 ayda operasyonlarda ele geçirilen 8 bin tarihi eser koruma altına alındı

20.11.2021 09:38
Son dakika haberi! Aydın'da 10 ayda operasyonlarda ele geçirilen 8 bin tarihi eser koruma altına alındı

Son dakika kültür sanat haberine göre Aydın'da son 10 ayda tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirilen çoğunluğu sikke 8 bin tarihi eser, koruma altına alındı.

Aydın'da son 10 ayda tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirilen çoğunluğu sikke 8 bin tarihi eser, koruma altına alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Efeler ilçesindeki Arkeoloji Müzesinde gazetecilere, kentte, emniyet ve jandarma ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen parçaları incelemeye aldıklarını kaydetti.

Bunlardan son 10 ayda ele geçenlerden 8 bininin orijinal olduğunu belirlediklerini kaydeden Tuncer, "Kolluk kuvvetlerimiz özellikle kritik bölgelerde 7 gün 24 saat sahadalar, operasyon halindeler. Bu anlamda biz Aydın'da tarihe eser kaçakçılarına göz açtırmıyoruz. Bu sene 8 bin parça müdürlüğümüze teslim edildi. Bu açıkçası kayda değer başarının net göstergesi." dedi.

Kuşadası ilçesinde ele geçirilen çeşitli dönemlere ait 998 sikkenin analiz çalışmalarının da sürdüğünü bildiren Tuncer, "Bu parçaların içinde ilk tespitimize göre envantere sergi değeri olarak katabileceğimiz eserler olduğunu düşünüyoruz. Bunun da tabii turizm açısından bir katma değer üretmek anlamında önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız da Kuşadası'nda ele geçirilen Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait sikkelerin yarısının teşhire koyulabilecek nitelikte eserler olduğunu öngördüklerini ifade etti.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi! Aydın'da 10 ayda operasyonlarda ele geçirilen 8 bin tarihi eser koruma altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Aydın'da 10 ayda operasyonlarda ele geçirilen 8 bin tarihi eser koruma altına alındı - Son Dakika
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