Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işbirliği ile "Nakışlarla Mitolojide Kadın ve Müzik Kişisel Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda Niğde Halis Demir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feyzan Göher tarafından açılan serginin küratörlüğünü SCÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükran Bulut yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göher, nakışlara, çalgılara ve aynı zamanda mitolojiye duyduğu büyük sevgiden dolayı böyle bir yola çıktığını belirtti.

Sergide 14 farkı mitolojiden 14 farklı müzisyen tanrıça figürünün bulunduğunu aktaran Göher, şunları kaydetti:

"Burada örneklerde de göreceğiniz üzere mitolojik tanrıçaların karakterlerini kumaşlara alıp çeşitli nakış teknikleriyle nakşettim. Aynı zamanda bilgilendirme posterleri içerisinde de bu tanrıçanın kökeni nedir, özellikleri nelerdir, kullandığı enstrüman nedir, ne gibi özellikleri vardır ve hangi nakış tekniklerini kullandık, bununla da ilişkili bilgiler var."

Sergide Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selin Özdemir ve Araştırma Görevlisi Derya Kıraç Sabzehzar tarafından keman ve çello dinletisi sunuldu.