Üye Girişi
Son dakika haberleri... Avusturya'da Yunus Emre ölümünün 700. yılında düzenlenen konserle anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Avusturya'da Yunus Emre ölümünün 700. yılında düzenlenen konserle anıldı

28.09.2021 21:19
Son dakika haberleri... Avusturya'da Yunus Emre ölümünün 700. yılında düzenlenen konserle anıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, 700'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle büyük Türk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan bir açık hava konseri düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, 700'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle büyük Türk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan bir açık hava konseri düzenlendi.

Başkentin 18'inci bölgesindeki Türkenschanz Parkı'ndaki Yunus Emre Çeşmesi önünde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Azize Ceyhun, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, 18. Bölge Belediye Başkanı Silvia Nossek, Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Yorulmaz, konser öncesi yaptığı konuşmada, 18. Bölge Belediye Başkanı Nossek'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Bu yıl, enstitümüze ve arkamda gördüğünüz çeşmeye adını veren Yunus Emre hazretlerinin 700. ölüm yıl dönümü. 2021 yılı bu sebeple UNESCO tarafından Yunus Emre Yılı ilan edilmiştir. Biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak bu vesileyle büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin bestelenmiş şiirlerinin yer aldığı özel bir konser hazırladık." şeklinde konuştu.

"Türk hümanizmine damga vuran önemli bir barış elçisiydi"

Büyükelçi Ceyhun da konseri düzenleyen Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti, Yunus Emre Çeşmesi'nin bulunduğu Türkenschanz Parkı'nın böyle bir konser için en doğru yer olduğunu ifade etti.

Ceyhun, büyük Türk halk şairi Yunus Emre'yi düzenlenen konserle andıklarını vurgulayarak, "Yunus Emre sadece bir şair değil aynı zamanda Türk hümanizmine damga vuran önemli bir barış elçisiydi." dedi.

18. Bölge Belediye Başkanı Silvia Nossek de Yunus Emre'nin Anadolu'da barış ve hoşgörüyü yaymak için yollara düştüğünü belirterek, Türkenschanz Parkı'ndaki Yunus Emre Çeşmesi'nin şairin ruhunu, onun barış ve birlikte yaşam felsefesini sembolize etmesi ve bu düşüncelerin buraya aktarılması için inşa edildiğini aktardı.

Nossek, Yunus Emre'nin Anadolu'da yaydığı bilgelik, huzur ve barış mesajlarının burada inşa edilen çeşme ile Viyana'ya da taşındığını kaydetti.

Konuşmaların ardından tamamı şairin eserlerinden oluşan konsere davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Yunus Emre, Avusturya, Viyana, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri... Avusturya'da Yunus Emre ölümünün 700. yılında düzenlenen konserle anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık 21:09 Umut Meraş, Ajax maçında Beşiktaşlıları çıldırttı: Verilen paralara yazık Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi 20:38 Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu 20:24 Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu
AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır 19:29 AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi 19:01 Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Bir gol daha geldi! Hollanda'da fark artıyor 18:50 Bir gol daha geldi! Hollanda'da fark artıyor
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı 18:05 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor 16:55 Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor Bölge halkı panik içinde anlattı: Terk edilmiş lunaparktan gece gizemli sesler yükseliyor         
21:10
Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi         
20:38
Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i         
19:29
İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti         
18:54
Tartıştığı kişinin iş yerine ateş açan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu Tartıştığı kişinin iş yerine ateş açan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu         
18:32
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi         
18:01
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 21:24:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Avusturya'da Yunus Emre ölümünün 700. yılında düzenlenen konserle anıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement